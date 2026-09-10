James Rodríguez rumbo al Atlético Nacional: tendría un acuerdo para jugar en el club colombiano

10/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El mediocampista y capitán de la Selección Colombiana, James Rodríguez, podría protagonizar uno de los grandes movimientos del fútbol en su patria en 2026. El futbolista estaría muy cerca de llegar a un acuerdo con un club que ya habría iniciado las acciones para concretar su incorporación: Atlético Nacional.

La oferta que ofrecen

La información sobre el acercamiento entre ambas partes fue difundida este jueves 10 de septiembre, cuando se conoció que Atlético Nacional presentó por el futbolista, actualmente sin equipo. El periodista Julián Capera confirmó que el cuadro antioqueño negocia con el colombiana en condición de agente libre.

La operación se produce en un momento clave, pues el periodo de inscripción para jugadores libres en Colombia vence este viernes 11 de septiembre. James, además se encuentra en Medellín, según la información difundida sobre las negociaciones.

De acuerdo con la versión que circula en las últimas horas por el periodista Fabrizio Romano, James Rodríguez habría alcanzado un acuerdo verbal con Atlético Nacional para avanzar con su vinculación. En ese sentido, lo siguiente sería concretar los exámenes médicos y posteriormente firmar el contrato.

No obstante, el acuerdo y la firma del contrato que cerraría definitivamente el fichaje todavía deben ser oficializados por el club o por el entorno del futbolista.

🚨🟢⚪️ James Rodriguez has reached a verbal agreement to join Atletico Nacional, here we go!



Deal in place with formal steps to follow as Colombian side hope to confirm the return to the country in the next days.



James, set for the comeback - follows @PSierraR. pic.twitter.com/PCynjKZ7sj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 10, 2026

El posible retorno de James Rodríguez a la liga Colombiana

El fichaje con Atlético Nacional podría significar el retorno de James Rodríguez al fútbol colombiano tras una larga carrera en el fútbol internacional. El futbolista comenzó su trayectoria profesional en Envigado de Colombia y posteriormente pasó por clubes internacionales como Banfield Port, AS Mónaco, Real Madrid, Bayern Múnich, Everton, Olympiacos, São Paulo y Minnesota United.

Tras su participación en el Mundial 2026 representando a Colombia, el mediocampista inició a evaluar alternativas que le ayuden a continuar con su carrera. En esa línea, James Rodríguez quedó como agente libre tras finalizar su vínculo con el club Minnesota United, club de la MLS en el que se desempeñó durante el primer semestre del 2026.

En ese sentido, el retorno de James Rodríguez al futbol colombiano por medio de su posible fichaje en Atlético Nacional significaría una continuidad en la carrera del futbolista que entusiasmaría a la hinchada.