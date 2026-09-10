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Perú vs. Venezuela: fecha, hora y canal para ver la fecha 3 del Sudamericano de Vóley 2026

Las Matadoras ya están listas para otro partidazo en el Sudamericano de Vóley 2026. Perú vs. Venezuela se jugará por la fecha 3 del torneo y aquí te contamos la fecha, hora y canal para no perderte el encuentro.

Perú vs. Venezuela en el Sudamericano de Vóley 2026
Perú vs. Venezuela en el Sudamericano de Vóley 2026 (Composición Exitosa)

10/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 10/09/2026

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El Perú vs. Venezuela será uno de los partidos claves de la fecha 3 del Sudamericano de Vóley 2026. Las Matadoras se enfrentarán a la Vinotinto en el Maracanazinho y aquí te contamos la fecha, hora y canal para seguir el partidazo.

Perú vs. Venezuela: ¿cuándo y a qué hora juegan?

Las Matadoras volverán a la cancha este jueves 10 de setiembre, esta vez para medirse con Venezuela por la fecha 3 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026.

El encuentro se disputará en el Maracanazinho, escenario donde se viene desarrollando el torneo. El partido está programado para las 3.00 p. m. (hora peruana), así que los hinchas ya pueden separar ese horario para seguir a la selección.

El duelo será importante para las dirigidas por Antonio Rizola, quienes necesitan sumar una victoria luego de sus duros compromisos ante Argentina y Brasil

Las Matadoras buscarán imponerse ante el conjunto llanero para mantener viva la ilusión de conseguir uno de los cupos al Mundial Canadá-Estados Unidos 2027.

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Horarios del Perú vs. Venezuela en otros países

  • Perú: 3.00 p. m.
  • México: 2.00 p. m.
  • Colombia: 3.00 p. m.
  • Ecuador: 3.00 p. m.
  • Bolivia: 4.00 p. m.
  • Chile: 4.00 p. m.
  • Venezuela: 4.00 p. m.
  • Argentina: 5.00 p. m.
  • Brasil: 5.00 p. m.
  • Paraguay: 5.00 p. m.
  • Uruguay: 5.00 p. m.
  • España: 10.00 p. m.

¿Dónde ver el Perú vs. Venezuela?

Si quieres ver el Perú vs. Venezuela en vivo y no perderte ningún punto, la transmisión por televisión estará a cargo de Latina TV, tanto en el canal 2 como en el 702 en HD.

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Además, la Confederación Sudamericana de Vóley (CSV) permitirá seguir el compromiso a través de su canal oficial de YouTube.

Para quienes estarán fuera de casa o prefieren seguir el partido desde el celular, también podrán conectarse a la aplicación o página web de Latina TV.

Resultados de Perú en el Sudamericano de Vóley 2026

Las Matadoras tienen una agenda bastante cargadita en este torneo. Estos son sus partidos:

  • Perú 1-3 Argentina: finalizado.
  • Perú vs. Brasil: finalizado.
  • Perú vs. Venezuela: jueves 10 de setiembre, 3.00 p. m.
  • Perú vs. Colombia: sábado 12 de setiembre, 2.30 p. m.
  • Perú vs. Chile: domingo 13 de setiembre, 1.00 p. m.

Así que ya sabes, el Perú vs. Venezuela se juega este jueves 10 de setiembre desde las 3.00 p. m., por la fecha 3 del Sudamericano de Vóley 2026, en un duelo clave para las Matadoras.

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