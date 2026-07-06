Cristiano Ronaldo reflexiona tras la eliminación de Portugal: "La Eurocopa 2016 tiene la dimensión de un Mundial"

06/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La eliminación de Portugal frente a España en los octavos de final del Mundial 2026 marcó el cierre de la carrera mundialista de Cristiano Ronaldo. A sus 41 años, el delantero no pudo cumplir el sueño de levantar el trofeo más preciado, pero en sus declaraciones posteriores dejó claro que no se siente derrotado.

Consciente de lo que ha conseguido con su selección, relativizó la importancia del Mundial y reivindicó la Eurocopa 2016 como un título que, en su opinión, tiene la misma dimensión que una Copa del Mundo.

La reacción tras la derrota

Cristiano reconoció la tristeza por despedirse del torneo de esa manera, pero insistió en que se marcha con la conciencia tranquila, tal y como ya había adelantado un día antes del encuentro.

"Estoy triste por salir así del Mundial, pero como dije ayer lo he dado todo, y salgo con la conciencia tranquila. Fue mi último Mundial", expresó, dejando entrever que su retiro de la selección está cerca. Añadió que ahora se tomará tiempo para decidir junto a su familia, evitando hacerlo "en caliente".

Enseguida, sacó pecho por lo conseguido con Portugal, dejando en claro que la Eurocopa conquistada hace diez años en Francia es el logro que más se acerca a la magnitud de un Mundial.

"He ganado tres títulos para Portugal, antes de Cristiano no se había ganado ninguno. (...) El mayor título que gané con mi selección fue en 2016, que para mí tiene la dimensión de un Mundial. Por eso, y repito, salgo con la conciencia tranquila; mañana será un nuevo día y la vida sigue".

👀 Cristiano Ronaldo sacó chapa luego de la eliminación en manos de España y puso la Eurocopa que obtuvo en 2016 a la altura de un Mundial



⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/dvjOkVRgsJ — SportsCenter (@SC_ESPN) July 6, 2026

Sobre el encuentro, Cristiano señaló que fue "muy librado" y que el rival tuvo "ese poquito de suerte de marcar en los minutos finales". El gol de Mikel Merino en el minuto 91 selló la clasificación de España y la despedida de Portugal. El capitán luso se marchó entre lágrimas, consciente de que era su última participación mundialista, pero también con la ovación de los hinchas y el reconocimiento de sus rivales.

La Eurocopa 2016 como legado

La referencia de Cristiano a la Eurocopa 2016 no es casual. Aquel torneo, disputado en Francia, significó el primer título mayor en la historia de Portugal. El equipo, dirigido entonces por Fernando Santos, sorprendió al mundo al vencer a la anfitriona Francia en la final con un gol de Éder en la prórroga.

Ronaldo, lesionado en el primer tiempo, vivió el partido desde el banquillo, alentando como un técnico más y levantando el trofeo junto a sus compañeros. Ese triunfo fue histórico: Portugal se convirtió en campeón continental por primera vez y Cristiano consolidó su figura como líder indiscutible.

Portugal campeona de la Euro 2016

Cristiano Ronaldo se despide del Mundial sin la copa que tanto anheló, pero con la certeza de haber cambiado la historia de su selección. Su comparación entre la Eurocopa 2016 y un Mundial refleja la magnitud de aquel logro y la manera en que lo percibe: como un título que dio a Portugal la misma gloria que otorga la máxima cita del fútbol.

Entre lágrimas y aplausos, el capitán portugués deja un mensaje claro: más allá de la derrota, su legado está asegurado y su nombre seguirá ligado a los momentos más grandes de la historia del fútbol.