Donald Trump afirma que llamó a la FIFA por la expulsión de Folarin Bolagun: "Yo no sabía que signficaba eso"

06/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El pasado 1 de julio, por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Estados Unidos se enfretó a Bosnia & Herzegovina. Encuentro que terminaría con triunfo de los norteamericanos por 2-0 sobre los europeos.

Pero, a los 63 minutos, se daría una falta por parte de Folarin Bolagun sobre el bosnio Tarik Muharemovic, que sería revisada por el arbitro del encuentro, Raphael Claus en el VAR y daría por efecto la tarjeta roja hacia Bolagun.

Consecuencias de la expulsión

A causa de esa amonestación, Folarin Bolagun no tiene permitido poder disputar el siguiente encuentro con su selección ante Bélgica en Octavos de Final y debe cumplir, por lo menos y como marca el reglamento, un partido de suspensión.

Bolagun era el futbolista más influyente de Estados Unidos en el presente Mundial. Eso, llamó la atención de Donald Trump y lo indujo a llamar al organizador del torneo, la FIFA.

Trump opina sobre la suspensión de Bolagun

En la mañana del 6 de julio, Donald Trump, en conferencia de prensa, expresó su opinión acerca de la tarjeta roja al también delantero del AS Mónaco de Francia.

"Le sacó una tarjeta roja (por Bolagun). Yo no sabía que significaba eso, no sabía que era tan importante. Luego empecé a escuchar de que no podría jugar, al menos, el siguiente juego y pensé que eso es muy serio", señala.

😮🇺🇸⚽️Trump admite que llamó al presidente de la FIFA por la roja a Balogun



"Solo pedí una revisión, no dije 'tienes que hacer esto'", asegura Trump sobre su conversación con Gianni Infantino.



Trump dio a entender que no presionó a la FIFA y que su decisión de hablar con... pic.twitter.com/zeMPFRjzzB — RT Última Hora (@RTultimahora) July 6, 2026

Asimismo, el mandatario de los Estados Unidos indicó que, una cosa es sancionar a alguien durante el juego, como también cuestiona el porqué sancionar a un futbolista por un partido que todavía no se ha jugado.

Confiesa la llamada al presidente Infantino

Trump confesó haber realizado una llamada a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, con el fin de "aclarar" la situación que involucra la pérdida de un elemento importante de la selección de su país en el duelo crucial contra Bélgica.

"Hablé con un hombre muy respetado (Gianni Infantino). Lo único que hice fue pedir una revisión porque no creía que fuera una falta, y tengo buen criterio para estas cosas. Me pareció que eran dos atletas que chocaron entre sí y quedaron enredados. No fue un caso de alguien golpeando a otro en la cara, ni nada por el estilo", declara.

⚽️Trump sobre la tarjeta roja: "No pensé que fuera una falta"



Trump comenta sobre su pedido a la FIFA de "revisar" la falta del delantero del equipo de EE.UU. Asegura que conoce bien las reglas y que tiene buen criterio para estas cosas. pic.twitter.com/vsJlDFSvfV — RT Última Hora (@RTultimahora) July 6, 2026

Criticó al árbitro que tomó la decisión

Y por si fuera poco, fiel a su estilo, Donald Trump señaló al árbitro brasileño, Raphael Claus, mencionando que le realizó un seguimiento y cuestionó su historial.

"Este árbitro (Raphael Claus) que es un poco sospechoso si revisan su historial. No quiero decir eso porque genera controversia, pero si, es muy sospechoso. Puedo mostrarle su historial. Tomó una decisión que nadie podría creer", refiere.

⚽️Trump sobre la tarjeta roja: "No pensé que fuera una falta"



Trump comenta sobre su pedido a la FIFA de "revisar" la falta del delantero del equipo de EE.UU. Asegura que conoce bien las reglas y que tiene buen criterio para estas cosas. pic.twitter.com/vsJlDFSvfV — RT Última Hora (@RTultimahora) July 6, 2026

Estados Unidos se medirá ante Bélgica por los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 este lunes 6 de julio a las 7:00 pm (hora peruana).

En conclusión, Donald Trump realizó una llamada al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para mostrarle su inconformidad sobre la decisión tomada del árbitro brasileño, Raphael Claus, al expulsar a Folarin Bolagun, delantero y goleador de Estados Unidos.