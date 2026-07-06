Portugal queda eliminado frente a España: Cristiano Ronaldo se despide del sueño mundialista

06/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El clásico ibérico en los octavos de final del Mundial 2026 ofreció un desenlace dramático. España derrotó 1-0 a Portugal en el AT&T Stadium de Dallas gracias a un gol de Mikel Merino en el minuto 90+1, un tanto que selló la clasificación de la Roja a los cuartos de final y dejó fuera a la selección lusa.

El resultado no solo significó el pase de España, sino también la despedida de Cristiano Ronaldo de los Mundiales, un adiós cargado de emoción y simbolismo.

Un encuentro frenético

El partido fue intenso desde el inicio, con España imponiendo su estilo de posesión y Portugal apostando por la velocidad en el contragolpe. La Roja controló el balón y buscó espacios con paciencia, mientras que los lusos intentaron aprovechar la experiencia de Ronaldo y la movilidad de Bernardo Silva. Sin embargo, las defensas se mostraron sólidas y las ocasiones claras escasearon.

En el segundo tiempo, España encontró más profundidad con la entrada de Ferran Torres y Merino, quienes terminarían siendo protagonistas. Portugal tuvo su oportunidad más clara en el descuento, con un cabezazo de Bernardo Silva que se fue por encima del arco de Unai Simón.

Cuando todo parecía encaminado a la prórroga, un pase filtrado de Ferran Torres encontró a Merino, que definió con precisión para romper el empate y desatar la euforia española.

¡¡ESPAÑA PEGÓ EN EL FINAL!! MERINO DEFINIÓ SOLO EN EL ÁREA Y MARCÓ EL 1-0 ANTE PORTUGAL.



⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/ZXIjsHCGAy — SportsCenter (@SC_ESPN) July 6, 2026

La despedida de Cristiano Ronaldo

El encuentro también quedará marcado por la despedida de Cristiano Ronaldo de los Mundiales. A sus 41 años, el capitán portugués jugó su último partido en la máxima cita del fútbol, sin poder cumplir el sueño de levantar el trofeo.

Al final del encuentro, se le vio emocionado y con lágrimas, recibiendo la ovación de los aficionados presentes en el estadio. Su salida simboliza el cierre de una era para Portugal y plantea interrogantes sobre el futuro del equipo sin su máximo referente.

¡LAS LÁGRIMAS DE UNA VERDADERA LEYENDA! Cristiano Ronaldo lloró en su último partido en una Copa del Mundo ¡Muchas gracias por todo tu fútbol!



⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/lBJHv1IR1H — SportsCenter (@SC_ESPN) July 6, 2026

Luis de la Fuente destacó la madurez de su equipo y la importancia de los cambios que dieron frescura en el tramo final. España celebró un triunfo que la devuelve a unos cuartos de final mundialistas después de 16 años desde Sudáfrica 2010, reafirmando su condición de candidata. En Portugal, la eliminación generó frustración y pone sobre la mesa la necesidad de consolidar nuevas figuras tras la era Ronaldo.

España enfrentará en cuartos al ganador del duelo entre Estados Unidos y Bélgica, un cruce que promete intensidad y que pondrá a prueba la solidez defensiva de la Roja, que sigue con su arco invicto en el torneo.

El astro portugués fue al encuentro de la joven promesa española tras el encuentro.

El triunfo español en Dallas fue un golpe de autoridad y un recordatorio de que en el fútbol los detalles deciden partidos. La Roja supo esperar su momento y encontró en Merino la llave para abrir un duelo cerrado. Portugal, en cambio, se despide con la nostalgia de ver partir a su máximo ídolo. El Mundial sigue dejando historias y emociones, y España busca repetir el plato del 2010 con su pase a octavos.