Falleció mítico arquero de la selección de España: Familiares y colegas despiden a la leyenda

06/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El ambiente futbolístico se encuentra de luto luego de que se confirme el fallecimiento de un mítico arquero de la selección de España. La noticia fue confirmada por el Athletic Club, escuadra española en la que supo brillar.

Pierde la vida el mítico guardameta español Carmelo Cedrúm

Carmelo Cedrún, uno de los porteros más importantes de la historia de la institución Athletic Club y protagonista de una de sus etapas más gloriosas, ha fallecido este lunes, 6 de junio, a los 95 años, en Amorebieta-Etxano (Bizkaia), la localidad vizcaína donde nació el 6 de diciembre de 1930.

El club ha comunicado la muerte de su histórica leyenda con un emotivo vídeo en el que se recuperan imágenes de su trayectoria y aparece junto a José Ángel Iribar, el joven guardameta que acabaría tomando su relevo bajo los palos.

"Carmelo Cedrún, un león inolvidable. Gugan bego", se lee en el mensaje compartido por el club español en su cuenta oficial de X (antes Twiiter) a modo de homenaje para uno de sus máximos exponentes.

El guardameta vizcaíno defendió la portería de San Mamés durante 14 temporadas, conquistando una Liga y tres Copas. Además, fue internacional con la selección española y dejó un legado imborrable en el club bilbaíno.

El mítico golero debutó con el primer equipo el 15 de abril de 1951 en San Mamés, en una victoria por 3-0 ante el Sevilla FC. Desde entonces se hizo con la titularidad durante 14 temporadas, hasta que la incorporación de José Ángel Iribar le cerró la puerta en 1964.

Fue padre del también exportero Andoni Cedrún, el histórico guardameta formó parte del mítico equipo de los 'Once Aldeanos', una generación que marcó una época en el Athletic y que firmó algunas de las gestas más recordadas de la historia rojiblanca.

Internacional con España y titular en un Mundial

Su rendimiento en el Athletic Club también le abrió las puertas de la selección española. Cedrún defendió la portería de España en 13 ocasiones entre 1954 y 1963 y tuvo el privilegio de disputar el Mundial de Chile 1962.

Allí fue titular en los dos primeros encuentros del combinado nacional frente a Checoslovaquia y México. Su presencia en aquella Copa del Mundo confirmó el prestigio que había adquirido como uno de los mejores porteros del fútbol español de su generación.

Como vemos, hoy es un día lúgubre para el ambiente deportivo español debido a que perdió la vida el mítico arquero Carmelu Cedrúm quien defendió el arco de la selección de España y fue figura brillante del Athletic Club.