Mundial 2026: Francia pide a la FIFA anular tarjeta amarilla de Michael Olise como lo hizo con la roja de Balogun

06/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) ha presentado un recurso ante la FIFA para que se anule la tarjeta amarilla mostrada a Michael Olise en el partido contra Paraguay, una amonestación que, de repetirse, lo dejaría fuera durante su próximo partido de cuartos de final.

La petición se fundamenta en que la acción que motivó la tarjeta —un forcejeo con Matías Galarza que las repeticiones muestran como un tirón de camiseta— fue interpretada de forma excesiva por el árbitro y, por tanto, merece revisión. La FFF sostiene que la medida busca corregir un error arbitral y preservar la igualdad de trato entre selecciones.

Árbitro interpretó forcejeo como agresión

Polémica de Balogun y la intervención política

El reclamo francés llega en plena polémica por la anulación de la sanción a Folarin Balogun, que había sido expulsado en el partido contra Bosnia-Herzegovina.

Según reportes, la FIFA suspendió la sanción invocando el artículo 27 de su código tras gestiones de alto nivel que incluyeron una llamada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los organizadores del torneo y al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Ese gesto, reconocido públicamente, rompió la expectativa de que las decisiones disciplinarias se resuelven exclusivamente por vías técnicas y reglamentarias.

Atencion a la jugada.



Se encara midiendo 1,50

Le busca, le provoca y cuando ve que no puede sacar nada se tira fingiendo una agresión



Panchitada premium pic.twitter.com/dv5GdZlwSP — CD Ciudad De Zamora (@CdCiudadDZamora) July 5, 2026

Críticas institucionales y legales

La anulación de la sanción a Balogun y la posibilidad de que la FIFA aplique criterios similares en otros casos han provocado reacciones inmediatas: la UEFA expresó su asombro y preocupación por la integridad del proceso, y la federación belga presentó recursos formales cuestionando la medida.

Expertos en derecho deportivo han advertido que permitir intervenciones externas o decisiones discrecionales sin motivación técnica abre la puerta a reclamaciones masivas. En diálogo con Exitosa, el abogado experto en temas deportivos, Marco La Jara, también advirtió que el caso puede erosionar confianza en la gobernanza del fútbol.

La coincidencia temporal entre la gestión de alto nivel y la reversión de la sanción alimenta la percepción de trato privilegiado y pone a la FIFA en el centro de la controversia.

Federación Belga apeló a la anulación de la penalización de Balogun, pero fue rechazada por la FIFA.

Qué está en juego para el torneo

Más allá del caso puntual de Olise, la controversia plantea un riesgo mayor: si las sanciones disciplinarias pueden ser revisadas por presiones políticas o por la intervención de dirigentes con vínculos personales, se debilita la predictibilidad normativa que sostiene la competencia deportiva.

Federaciones, jugadores y aficionados exigen reglas aplicadas con criterios técnicos y transparencia; de lo contrario, el Mundial corre el riesgo de quedar marcado por dudas sobre su imparcialidad, con consecuencias reputacionales que ya empiezan a rebotar incluso desde otros gobiernos, como Inglaterra, que también pide anular la roja contra Quansah.

La petición francesa por Olise configuran un momento crítico para la FIFA: la organización debe explicar con claridad los fundamentos de sus decisiones disciplinarias y blindar sus procesos frente a presiones externas. Si no lo hace, la percepción de injerencia política no solo empañará resultados deportivos, sino que también pondrá en jaque su legitimidad institucional.