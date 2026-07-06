Se fueron a los golpes: Tiktokers 'Cristorata' y 'El Jeque Árabe' protagonizan altercado en pleno partido de fulbito

06/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Un polémico enfrentamiento deportivo sacudió este fin de semana la ciudad de Chiclayo. El streamer 'Cristorata' y el tiktoker conocido como ' El Jeque Árabe' pasaron de la competencia a la violencia física durante un encuentro de fulbito, ante la sorpresa de cientos de espectadores.

Tensión en el campo

El evento deportivo, que prometía ser una jornada de sano entretenimiento, terminó convirtiéndose en un escenario de conflicto absoluto. Según el medio Trome, el partido enfrentaba a equipos locales y visitantes con una fuerte apuesta económica, lo que aumentó drásticamente la tensión entre ambos.

La intensidad del encuentro llegó a su punto crítico apenas iniciada la competencia. A los tres minutos de juego, una falta cometida por 'El Jeque Árabe' desató la furia inmediata de Cristorata. Ambos personajes, lejos de mantener la calma, iniciaron una confrontación física directa.

La organización del evento deportivo había convocado a gran cantidad de seguidores de ambos creadores de contenido. El Coliseo Cerrado de Chiclayo lucía con una asistencia considerable, lo que provocó que el incidente fuera capturado desde múltiples ángulos y difundido de inmediato por redes.

Este tipo de encuentros suelen atraer a un público joven interesado en las figuras digitales. La presencia de una apuesta monetaria elevada generó que los jugadores mantuvieran una actitud competitiva desde el pitazo inicial, situación que escaló rápidamente a los niveles de violencia ya descritos.

#CHICLAYO PELEAS EN PARTIDO DEL JEQUE ÁRABE VS CRISTO RATA

¿FÚTBOL O SOLO SHOW?

¿QUÉ OPINAS??#JequeArabe #CristoRata pic.twitter.com/oj4olC4tPi — Marco Antonio Barrueto Chavez (@MarcoAn42551200) July 6, 2026

Desenlace del encuentro

Tras ser separados por sus respectivos equipos, la tranquilidad regresó momentáneamente al terreno de juego. El partido continuó disputándose con absoluta normalidad pese a los incidentes previos, demostrando que la competencia deportiva seguía siendo el objetivo principal para los jugadores de ambos bandos.

El marcador se mantuvo cerrado durante todo el tiempo reglamentario, finalizando con un empate sin goles. Esta paridad obligó a definir al ganador mediante la ejecución de tiros penales. Finalmente, el equipo de Trujillo se impuso, llevándose el premio y el reconocimiento del certamen.

Durante la tanda de penales, el ambiente se mantuvo tenso debido a los gritos y comentarios del público asistente. Los espectadores, además de presenciar la competencia, aprovecharon el momento para intentar acercarse a sus figuras favoritas, generando un desorden adicional cerca del área de juego.

Una vez finalizado el encuentro, los influencers optaron por retirarse del recinto deportivo bajo fuertes medidas de seguridad. El impacto de su enfrentamiento continuó generando debates en las redes sociales, donde los usuarios cuestionan la profesionalidad de quienes organizan eventos deportivos con apuestas económicas.