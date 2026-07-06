Kylian Mbappé arremete contra senadora paraguaya tras graves insultos racistas en Copa del Mundo

06/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La tensión estalló tras el partido en el que Francia eliminó a Paraguay por la mínima diferencia. Lejos de ser solo un evento deportivo, la conducta de la senadora Celeste Amarilla encendió las redes sociales con comentarios discriminatorios que atacaron directamente la dignidad del capitán francés.

El conflicto tras el partido

La legisladora paraguaya utilizó expresiones altamente ofensivas contra el delantero, comparando su alimentación infantil con términos despectivos. Estas declaraciones provocaron una reacción inmediata en el ámbito internacional, donde diversos sectores sociales y deportivos exigieron respeto ante los ataques racistas contra un atleta profesional.

"Madame Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. Usted no representa al Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición", sostuvo el capitán.

La respuesta de Mbappé no solo se limitó a defender su integridad física y moral frente a los insultos. el futbolista decidió separar claramente la actitud de la parlamentaria respecto a la imagen del pueblo paraguayo, al cual elogió por su comportamiento durante todo el torneo.

Pronunciamiento del deportista.

Respuesta oficial del Paraguay

Ante este impacto, la Cancillería paraguaya emitió un comunicado oficial de rechazo frente a las expresiones. Según la publicación, estas declaraciones son contrarias a los valores de convivencia pacífica, respeto a la dignidad humana y la lucha contra el racismo.

La senadora atacó.

El documento subrayó que las manifestaciones de la legisladora corresponden a su responsabilidad individual y no representan la posición del Estado ni de su gente. Asimismo, las autoridades paraguayas reafirmaron su compromiso con la igualdad, expresando plena solidaridad con las personas afectadas por estas ofensas.

A su vez, también enfatizó el valor de la relación histórica de amistad con el pueblo francés. Este pronunciamiento busca deslindar cualquier responsabilidad gubernamental ante el incidente, reafirmando que Paraguay promueve principios de cooperación y entendimiento mutuo que rechazan tajantemente la xenofobia y la intolerancia.

La situación ha dejado una huella profunda en la comunidad deportiva, afectando la armonía esperada en este Mundial 2026. Se espera que las autoridades pertinentes evalúen las consecuencias de estas declaraciones que han vulnerado el respeto mutuo necesario entre naciones durante esta importante competición futbolística.

El deportista francés ha marcado un precedente contundente con su postura firme contra el racismo y la discriminación. Este incidente subraya la urgente necesidad de erradicar los ataques racistas y xenófobos que afectan a Mbappé en el Mundial 2026, promoviendo el respeto en el deporte.