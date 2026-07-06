Universitario oficializa la salida de Miguel Silveira a puertas del Clausura 2026: "Éxitos en tus futuros retos"

06/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Los movimientos dentro del plantel de Universitario continúan y esta vez, con miras a lo que será el Torneo Clausura 2026, se oficializó la salida del futbolista brasileño Migule Silveira, quien desafortunadamente no terminó de consolidarse en el cuadro crema.

Miguel Silveira le dice adiós a Universitario

Este lunes, 6 de junio, el cuadro merengue hizo oficial la culminación de la etapa del futbolista de 23 años, quien tuvo una temporada marcada por la irregularidad futbolísitica y algunos episodios que generaron controversia fuera de las canchas.

La reciente noticia fue difundida por el club de Ate a través de sus canales oficiales, en los que la 'U' dedicó un breve mensaje de despedida para él. "Anunciamos la salida de Miguel Silveira del club. Éxitos en tus futuros retos", se lee en el comunicado publicado por el club peruano que estuvo acompañado por una foto del jugador.

Si bien es cierto, Silveira llegó a Universitario como una apuesta importante en el que mediocentro crema, sin embargo, nunca consiguió ganarse un lugar fijo dentro del equipo y terminó siendo uno de los jugadores que ya no vestirá la camiseta crema en el proyecto para la segunda mitad del campeonato peruano.

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Anunciamos la salida de Miguel Silveira del club. Éxitos en tus futuros retos. pic.twitter.com/gH3pE1B60A — Universitario (@Universitario) July 6, 2026

Una despedida marcada por la polémica y bajo rendimiento

De esta manera, el mediocampista brasileño se despide del tricampeón nacional en medio de una polémica extradeportiva generada por las declaraciones de su representante, quien aseguró públicamente que existían "tres o cuatro jugadores" que influían directamente en la conformación del equipo titular.

Dichas palabras produjeron diversas reacciones en el entorno de Universitario y aumentaron las especulaciones sobre el futuro del futbolista. En lo que respecta al ámbito deportivo nunca logró consolidarse como una pieza fundamental para el comando técnico.

Además, a lo largo del semestre disputó 11 partidos oficiales entre la Liga 1 2026 y la Copa Libertadores. Entre ambas competiciones sumó un total de 402 minutos sobre el terreno de juego.

Recordemos que su único gol con la camiseta crema llegó en el Torneo Apertura, en la victoria como visitante frente a Juan Pablo II. Otro dato relevante es que cerró su etapa en Universitario sin registrar asistencias.

Silveira había llegado a comienzos de la temporada procedente del Albirex Niigata de Japón. Previo a esa experiencia también defendió las camisetas del FC Sochi de Rusia, Red Bull Bragantino y Fluminense, ambos del fútbol brasileño.

En conclusión, Universitario de Deportes oficializó la salida del mediocampista brasileño Miguel Silveira a puertas del inicio del Torneo Clausura 2026. Su salida del club se da en medio de un escenario en el que no terminó de consolidarse.