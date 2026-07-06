Portugal se queda sin DT: Roberto Martínez confirma su separación tras eliminación frente a España

06/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La eliminación de Portugal en los octavos de final del Mundial 2026 frente a España no solo significó el fin del sueño de Cristiano Ronaldo en la máxima cita, sino también el cierre de un ciclo para el seleccionador Roberto Martínez.

El entrenador español confirmó en rueda de prensa que no continuará en el cargo, argumentando que su objetivo era conquistar la Copa del Mundo y que, al no lograrlo, "no tiene sentido seguir".

No pudo "ganar" el Mundial

Martínez explicó que su contrato concluía con el torneo y que la decisión de dar un paso al costado responde a la lógica de los resultados, dejando en manos de la federación la elección de su sucesor. Reconoció que el equipo mostró un gran nivel ante España y lamentó que "los detalles" y "un poco de mala suerte" impidieran alcanzar la prórroga.

"Vine a dirigir a Portugal para ganar el Mundial y creo que, sin ganarlo, ya no tiene sentido continuar", declaró.

El técnico destacó que bajo su dirección Portugal disputó 45 partidos, con apenas seis derrotas, y que esos números representan "los mejores de su historia". Subrayó el compromiso de los jugadores y el profesionalismo del cuerpo técnico, agradeciendo a la federación por haberle brindado todas las condiciones necesarias.

"Me llevo conmigo un recuerdo increíble y de agradecimiento al pueblo portugués", añadió, resaltando la energía y apoyo de los aficionados durante su ciclo.

Reconocimiento a Cristiano Ronaldo

Martínez dedicó palabras especiales a Cristiano Ronaldo, quien disputó su último Mundial. Lo calificó como "un capitán ejemplar" y "un icono del fútbol", destacando no solo sus goles, sino su compromiso diario y la forma en que vive el deporte.

"El sueño era ganar, y lo intentó, dio un ejemplo increíble tanto a nivel futbolístico como humano en el vestuario", expresó, subrayando la influencia del delantero en el grupo.

España clasifica a cuartos de final

La derrota ante España por 1-0 en Dallas fue un golpe duro para Portugal. El equipo mostró valentía y solidez defensiva, pero un gol en el descuento de Mikel Merino selló la eliminación.

Martínez insistió en que su plantel estaba "mejor preparado" para la prórroga, pero que la fortuna no estuvo de su lado. Al final, el técnico se despidió con gratitud y orgullo, asegurando que deja "un legado increíble" y esperando que los aficionados recuerden el esfuerzo y compromiso de su cuerpo técnico durante tres años y medio.

¡LAS LÁGRIMAS DE UNA VERDADERA LEYENDA! Cristiano Ronaldo lloró en su último partido en una Copa del Mundo ¡Muchas gracias por todo tu fútbol!



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El adiós de Roberto Martínez marca el cierre de una etapa en la selección portuguesa. Su gestión dejó cifras históricas y un estilo competitivo, pero la falta de títulos en los grandes torneos terminó siendo determinante.

La federación deberá ahora definir el rumbo de un equipo que pierde a su seleccionador y a su máximo ídolo en un mismo día. La despedida de Martínez, cargada de agradecimientos y reconocimiento a Ronaldo, refleja tanto la frustración por un objetivo no alcanzado como el orgullo por haber liderado a una generación que intentó hasta el último minuto conquistar el sueño mundialista.