Ignacio Buse vs. Marcos Girón HOY EN VIVO: conoce AQUÍ la hora y dónde ver el duelo por el US Open 2026

01/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Ignacio atraviesa uno de los mejores momentos de su carerra profesional tras coronarse el útlimo fin de semana como campeón del ATP 250 de Winston-Salem tras vencer 2-0 al británico Arthur Fery. Ahora afrontará un nuevo reto al debutar en el US Open 2026 ante el estadounidense Marcos Girón. A continuación conoce la hora y dónde ver el esperado duelo.

Así llegan Ignacio Buse y Marcos Girón al duelo

La primera raqueta nacional ha vuelto a estar en los ojos del mundo tras una buena actuación el reciente sábado al lograr sumar el título del ATP 250 de Winston-Salem a su palmarés previo a recalar en el US Open 2026.

De forma contundente demostró la buena actualidad que tiene y de forma contundene venció 6-3 y 6-2 evitando en todo momento que Fery sacara a relucir sus credenciales, en un partido en el que partía como favorito ante 'Nacho'.

Ya anteriormente, el deportista peruano dejó en el camino a Adam Walton, Daniel Altmaier, Juan Manuel Cerúndolo y Benjamin Bonzi logrando de esta forma un recorrido que le permitió completar una participación invicta y al fina alzarse con el trofeo del certamen.

Así con ese resultado, Buse se convirtió en el único tenista peruano en ganar un título ATP en pista dura en más de 20 años. De igual forma, alcanzó el puesto 30° del ranking mundial tras consagrarse en Winston-Salem.

Por su parte, el norteamericano Marcos Girón, de 33 años, llega al encuentro tras ser eliminado a manos del indio Dhakshineswear Suresh por 6-3 y 7-5. Además, en la clasificación de Cincinnati perdió en primera ronda frente a Henrique Rocha con parciales 4-6 y 6-7.

En tanto, en el Canada Masters fue eliminado en primera ronda por Hubert Hurkacz (5-7, 6-4, 2-6). Además, en la fase previa del Canada Masters había superado a Pablo Llamas Ruiz con sets 2-6, 6-3 y 6-1. Finalmente en la clasificación de Washington derrotó a Andre Ilagan con parciales.

Ignacio Buse vs. Marcos Girón: horario en el que jugarán

Este partido entre Ignacio Buse y Marcos Girón se encuentra programado para llevarse a cabo este martes 1 de septiembre desde las 3:30 p.m. Por lo que los amantes del tenis y fanáticos del deportista peruano podrán alentarlo desde dicha franja horaria.

Ignacio Buse vs. Marcos Girón: dónde ver el duelo

Cabe señalar que el encuentro entre el peruano y el norteamericano podrá verse tanto en Perú como en toda Sudamérica a través de la señal de ESPN y de igual manera otra de las opciones es la plataforma de streaming Disney+ Premium.

Un nuevo desafío sostendrá Ignacio Buse este martes, 2 de septiembre, desde las 3:30 p.m. en su debut en el US Open 2026 en el que se medirá ante el estadounidense Marcos Girón.