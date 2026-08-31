Nicolás Da Campo tras gol del triunfo ante Sporting Cristal: "El más lindo de mi carrera"

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En diálogo con Exitosa, Nicolás Da Campo, jugador de Sport Boys, habló sobre el tanto que marcó ante Sporting Cristal que significó el primer triunfo rosado sobre los celestes en 19 años. Para el volante argentino, fue "por lejos" el mejor de su carrera, no imagino anotar de tal manera y que el viento influyó.

La emoción de Nicolás Da Campo

El triunfo de Sport Boys ante Sporting Cristal quedó marcado por la espectacularidad de la anotación que cortó una racha negativa de casi dos décadas para el cuadro del Callao. El volante argentino se convirtió en la figura excluyente del partido tras ejecutar un disparo que sorprendió a la zaga y a la hinchada rival.

Tras el pitazo final, el mediocampista no ocultó su alegría por la trascendencia de la jugada y la belleza técnica del remate. "Ayer con el viento a favor y la gente todo, tenía ganas de que me quede alguna pelota así. Te soy sincero, no imaginé que iba a ser semejante gol porque no le voy a quitar méritos tampoco. La verdad que como se dio la jugada, todo fue muy lindo", señaló.

La anotación no solo aseguró los tres puntos para el equipo porteño, sino que significó un hito personal en la trayectoria del futbolista en el balompié peruano. El jugador reconoció la relevancia de la maniobra al manifestar: "Sin duda que es el gol más lindo de mi carrera", agregando que "lo que menos imaginé es que iba a hacer el gol".

La estrategia de Carlos Desio y el factor climático en el Callao

El planteamiento táctico del técnico de Sport Boys resultó determinante para destrabar el compromiso en el Estadio Miguel Grau. Durante el desarrollo del cotejo, el comando técnico instruyó a sus dirigidos a ensayar remates de media y larga distancia para sacar ventaja de las condiciones del tiempo en la zona costera.

"En un momento me acerqué a hablar con él y decía: 'avisarle a los muchachos, peguen al arco, aprovechemos el viento a favor porque si que soplaba fuerte, si bien capaz no se notaba tanto, pero cuando la pelota salía, salía disparado. Entonces no tengo dudas que también eso influyó en el gol", detalló.

La lectura del clima e intencionalidad en el disparo de Nicolás Da Campo permitieron que el balón tomara un efecto imprevisto para el portero celeste, consolidando una victoria clave para las aspiraciones del conjunto 'rosado'. La ejecución perfecta de la indicación técnica terminó sellando una jornada inolvidable para el plantel de la misilera.