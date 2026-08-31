Presidente de la FIFA despide a Messi con elogios: "Tu talento y tu humildad serán recordados siempre"

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Lionel Messi cerró oficialmente una de las etapas más importantes de su carrera. El astro argentino anunció su retiro de la Selección Argentina luego de participar en el Mundial 2026 y, horas después, recibió un reconocimiento especial de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien destacó el legado que deja el delantero en el fútbol internacional.

A través de sus redes sociales, Infantino dedicó un extenso mensaje al capitán argentino y recordó algunos de los principales logros conseguidos durante su recorrido con la Albiceleste.

El dirigente resaltó que Messi no solo alcanzó la gloria deportiva, sino que también consiguió convertirse en una figura capaz de trascender fronteras y generaciones.

Infantino destaca el legado de Messi

El titular de la FIFA felicitó al futbolista por una carrera internacional que, según señaló, inspiró a millones de personas y redefinió el fútbol. Entre los hitos mencionados aparecen el Mundial conquistado en Qatar 2022, su condición de máximo goleador histórico de Argentina y el récord de partidos disputados con la camiseta nacional.

Infantino también hizo referencia a la marca de Messi como el futbolista con más encuentros disputados en la historia de la Copa del Mundo, después de haber participado en seis ediciones del torneo. Para el presidente de la FIFA, estos registros forman parte de una trayectoria que difícilmente pueda ser igualada.

"Tu talento mágico y tu humildad serán recordados para siempre", escribió Infantino, quien extendió su agradecimiento al jugador por "cada recuerdo inolvidable defendiendo los colores" de la selección y por su capacidad de "unir a los aficionados de cada rincón del mundo". El mensaje cerró con un deseo personal: "Te deseo todo lo mejor en tu próxima etapa".

Messi pone punto final a una era

El anuncio de Messi llegó después de la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026. El delantero explicó que la decisión ya había sido tomada previamente y que, aunque abandonar la selección representa un momento doloroso, considera que llegó el momento de cerrar esa etapa.

Durante más de dos décadas, Messi atravesó triunfos, críticas, derrotas y momentos de enorme presión con la Albiceleste. Finalmente, consiguió levantar el Mundial en 2022 y también conquistó las Copas América de 2021 y 2024, consolidando el esperado reconocimiento que durante años le fue esquivo con su selección.

La despedida de Messi no solo marca el final de su recorrido con Argentina, sino también el cierre de una era para el fútbol mundial. Mientras el astro inicia una nueva etapa, el reconocimiento de Infantino confirma que su legado quedará asociado tanto a sus títulos y récords como a la influencia que ejerció dentro y fuera de las canchas.