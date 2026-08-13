Reimond Manco le responde TAJANTEMENTE contra Paolo Guerrero: "Quédate callado y sigue en lo tuyo"

13/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

No se quedó callado y la tensión continúa. Reimond Manco arremetió nuevamente contra Paolo Guerrero luego de que este utilizara su cuenta de Instagram para referirse tajantemente al empate 1-1 entre Alianza Lima y Sport Boys, que se disputó en la cuarta fecha del Torneo Clausura y responderle al ex 'jotita' tras una fuerte critica que le realizó.

Paolo Guerrero explota en redes sociales

Vale recordar que, el experimentado delantero del club íntimo encendió las redes sociales con una publicación en la que aseguró que las declaraciones de 'Rei' y sus detractores "no le aportan nada al fútbol".

Además, lanzó la advertencia de existiría un complot para desestabilizar al plantel de la escuadra que dirige Pablo Guede, que es el principal candidato a llevarse el título nacional en la presente temporada.

"Ahora todos son entrenadores, opinan y comentan qué partido yo debería jugar. Existe cada personaje que nunca jugó o sí jugó fue malísimo y quieren opinar de mí. Ya esto cada día está peor. Saquemos a esta gente que no le aporta nada al fútbol peruano pero ya y de pronto las viudas que los pesetean por montar un video en redes a querer desestabiliza", escribió el ariete de 42 años en sus historias de Instagram.

El intercambio apareció en un contexto en el que los cuestionamientos sobre el atacante se incrementaron por su producción ofensiva en la temporada: sumó 18 partidos y anotó cuatro goles, todos en el Torneo Apertura. Además, no convirtió en los dos encuentros por Copa Libertadores ante Dos de Mayo y seguía sin marcar en lo que iba del Torneo Clausura.

La respuesta de Manco a Guerrero: "quédate callado"

Ante esto, Manco no se quedó callado y le respondió con todo al hijo de doña Peta durante la más reciente emisión del podcast 'Juego Cruzado'. Sin titubear, el también exjugador de Alianza Lima le recomendó al excapitán de la selección peruana que guardara silencio ante las criticas constructivas que se le realiza.

"Cuando te piden a la selección no haces un post a decir 'gracias a tal periodista porque no está comprado y me parece que estudió en la mejor universidad y tiene sus comentarios acertivos, no lo haces, te quedas callado porque es halago. Pero cuando tienes alguna crítica con respeto, quédate callado también y sigue en lo tuyo. Suficiente con que (Pablo) Guede te diga que estás haciendo las cosas bien", expresó el exdeportista.

Es así que, Reimond Manco sin titubear le respondió a Paolo Guerrero luego de este se pronunciara tras una critica que el exfutbolista le realizó sobre el empate 1-1 entre Alianza Lima y Sport Boys.