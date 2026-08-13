Conmebol y FCF donan un millón de dólares para apoyar a afectados por terremoto de magnitud 7.4 en Colombia

13/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Conmebol y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) anuncian una donación conjunta de un millón de dólares para ayudar a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia el 10 de agosto.

Conmebol y la FCF unen esfuerzos tras terremoto en Colombia

La cifra de fallecidos por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia el último lunes 10 de agosto, ascendió a 265, mientras que 3494 personas resultaron heridas y otras 496 permanecen desaparecidas, según el último balance divulgado por el presidente Abelardo de la Espriella el 12 de agosto, teniendo en cuenta que la cantidad de víctimas podría subir conforme avancen las labores de búsqueda y rescate.

Debido a la emergencia que se vive en Colombia, los gobiernos de otros países envían ayuda humanitaria para atender a los afectados por el movimiento telúrico, pero no solo ellos, sino también que a las iniciativas solidarias se suman la Conmebol y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

Por medio de sus redes sociales, las instituciones de fútbol precisaron que "en momentos de dolor y dificultad, la familia de fútbol sudamericano reafirma su compromiso y extiende una mano solidaria al pueblo colombiano, acompañando a las familias y comunidades afectadas por esta emergencia", por lo que realizan la donación de un millón de dólares.

Donación de US$1 millón para labores de reconstrucción

La Conmebol precisó que el apoyo económico se canalizará a través de la campaña "Colombia, un solo corazón", encabezada por la primera dama de ese país afectado por el terremoto de 7.4, Ana Lucía Pineda.

"Con esta acción, la Conmebol y la FCF ratifican que el fútbol trasciende las canchas y permanece cerca de su gente, especialmente en los momentos más difíciles", se lee en el comunicado.

Finalmente, ambas instituciones hacen un llamado a la comunidad deportiva internacional, clubes, aliados estratégicos y aficionados a continuar apoyando las iniciativas de recolección de fondos e insumos impulsadas para atender la emergencia en Colombia.

CONMEBOL e a @FCF_Oficial doam USD 1 milhão para apoiar os afetados pelo terremoto na Colômbia.



➡️🗒️ https://t.co/61Zoq0Lke1 pic.twitter.com/RVMIi3xwL0 — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) August 13, 2026

Tres días de duelo en Colombia por víctimas del terremoto

En medio de la situación tras el terremoto en Colombia, el Gobierno de Abelardo de la Espriella decretó tres días de duelo nacional en homenaje a las personas que perdieron la vida el 10 de agosto.

De acuerdo al decreto número 1172 del 2026, se ordena izar "el pabellón nacional a media asta" en los edificios públicos de Colombia y en las misiones diplomáticas del país en el exterior.

Colombia decreta tres días de luto nacional tras terremoto.

Finalmente, el documento precisa que "la pérdida de vidas humanas enluta tanto a sus familias y amistades, como al Gobierno nacional", que "se solidariza ante tal tragedia", hechos que además "entristecen a todo un país".

Es así como desde el fútbol se multiplican los gestos solidarios frente a la emergencia que atraviesa Colombia. La Conmebol y la FCF anunciaron una donación conjunta de un millón de dólares para apoyar a la reconstrucción de las zonas más comprometidas por el terremoto de magnitud 7.4.