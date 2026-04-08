Erick Noriega se salva de expulsión por el VAR durante su debut en la CONMEBOL Sudamericana

08/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El debut de Erick Noriega en la CONMEBOL Sudamericana con la camiseta de Grêmio estuvo marcado por la tensión durante el primer tiempo del encuentro frente al Montevideo City Torque.

El defensor peruano cometió una falta que el árbitro consideró merecedora de tarjeta roja, pero minutos después el VAR intervino y anuló la sanción, permitiéndole continuar en el campo. El episodio se convirtió en el momento más comentado del encuentro, que aún así terminó con victoria del cuadro uruguayo por 1-0.

Torque se impuso gracias a un gol en el segundo tiempo, mostrando orden defensivo y aprovechando la desconcentración de Grêmio. El equipo uruguayo celebró un triunfo histórico en casa, mientras que los brasileños se marcharon con la sensación de haber dejado escapar puntos importantes en el inicio de la fase de grupos.

El milagro del VAR

La jugada que puso a Noriega en el centro de la polémica ocurrió en el minuto 41' cuando el peruano fue sancionado con roja directa por una entrada fuerte al balón que también impactó contra la pierna de un rival.

🚨 Erick Noriega 🇵🇪 EXPULSADO con roja directa en Gremio 🇧🇷 tras dejarle la pierna a un jugador del Montevideo City en su debut de la #Sudamericana 2026. 😶



pic.twitter.com/BZPDXL4ODJ — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) April 9, 2026

En un primer momento, el árbitro no dudó en mostrarle la tarjeta, lo que parecía sentenciar su debut con una expulsión. Sin embargo, tras la revisión del VAR, se determinó que la acción no ameritaba la máxima sanción y la tarjeta fue anulada.

El defensor vivió minutos de máxima tensión, consciente de que una expulsión en su primer partido internacional con Grêmio habría sido un golpe duro para su carrera. Finalmente, el fallo corregido le permitió terminar el encuentro, aunque bajo la mirada crítica de la hinchada.

Erick Noriega expulsado en Gremio pero tuvieron que ir al VAR para anular la tarjeta roja. Iguala sin goles ante Montevideo City Torque en Uruguay. #Gremio #CopaSudamericana pic.twitter.com/7guet1883p — Jordy Flores (@jordyxflores) April 9, 2026

Grêmio en problemas

La intervención del VAR fue clave para evitar que Grêmio quedara con un hombre menos en un partido ya complicado. Para Noriega, el episodio marca un inicio con sabor agridulce: logró debutar en la Sudamericana, pero estuvo a un paso de quedar fuera por una acción imprudente.

El resultado deja a Torque con tres puntos valiosos y a Grêmio obligado a reaccionar en la próxima fecha. Para el jugador peruano, la experiencia servirá como aprendizaje y como recordatorio de la exigencia que implica competir en torneos internacionales.

El debut de Erick Noriega quedará en la memoria por el dramatismo de una expulsión anulada en el último instante. Aunque Grêmio cayó 1-0 ante Torque, el peruano evitó un inicio marcado por la polémica y tendrá la oportunidad de reivindicarse en los próximos partidos de la Sudamericana.