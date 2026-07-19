Final del Mundial 2026 estrenará INÉDITO SHOW de clausura con artistas internacionales

19/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Previo a la final entre España vs. Argentina, y como parte del cierre del Mundial 2026, la FIFA organizó una ceremonia especial para conmemorar el histórico recorrido de las 48 selecciones participantes por los tres países anfitriones y las 16 ciudades que albergaron el torneo.

La FIFA incorporará un espectáculo en el tradicional formato del Super Bowl, una iniciativa que busca combinar el fútbol con el entretenimiento y ampliar el alcance global del evento. El show recibirá a miles de aficionados y a millones de espectadores que seguirán la transmisión desde distintos países.

Artistas y espectáculo

El evento contará con la presencia de figuras de reconocimiento internacionaln entre ellas, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams, así como IShowSpeed, además de una aparición especial de Tom Cruise. Post Malone también tendrá una actuación. El show comenzará a las 12:30 p. m. (hora de Perú)

El estadio de la final

El partido se disputará en el MetLife Stadium, escenario que durante la Copa del Mundo adoptó el nombre de New York/New Jersey Stadium, en cumplimiento de las disposiciones de la FIFA sobre patrocinadores comerciales.

Ceremonia de clausura y horario previsto

Antes del inicio del encuentro entre España vs Argentina, se llevará a cabo la ceremonia de clausura del Mundial 2026. En ella, Robbie Williams y Laura Pausini interpretarán "Desire", el himno oficial de la competencia, mientras que Jennifer Hudson ofrecerá una versión especial del himno nacional de Estados Unidos. Asimismo, participarán Nicole Scherzinger, el actor Tom Cruise y el creador de contenido IShowSpeed.

La final entre Argentina y España no solo definirá al campeón del Mundial 2026, sino que también presentará un espectáculo musical sin precedentes que combinará fútbol y entretenimiento a nivel global. Con esta propuesta inédita, la FIFA busca que la final del Mundial 2026 trascienda el ámbito deportivo y se convierta en un evento de entretenimiento de alcance mundial, siguiendo el modelo de los grandes espectáculos internacionales.