Lionel Messi se va de una final sin goles ni remates: La fuerte imagen que reflejó la derrota de Argentina

19/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España no solo consagró a la Roja como la campeona de esta edición, sino que también dejó una estadística que golpeó duramente a millones a la Albiceleste: Lionel Messi no registró ni un solo remate en 120 minutos.

El capitán, que llegaba con 21 goles en Copas del Mundo y la posibilidad de convertirse en el máximo goleador histórico, se despidió sin poder sumar. El título mundial quedó en manos de España y el récord por goles pasó definitivamente a Kylian Mbappé, quien alcanzó los 22 tantos tras marcar en el partido por el tercer puesto frente a Inglaterra.

La gran ausencia

Estas estadísticas fueron finalmente represenatdas por un publicación hecha por el medio internacional ESPN Deportes, que se convirtió en una de las imágenes más compartidas de la jornada.

La camiseta número 10 de Argentina aparecía "vacía", sin cuerpo, como si Messi hubiera estado ausente en la cancha. El recurso sintetizó lo que las cifras ya habían sentenciado: el capitán no logró rematar ni una vez en la final. Esa representación fue interpretada como un reflejo del vacío futbolístico en el momento más esperado, una metáfora de la frustración que acompañó la derrota.

El uniforme del "10", vacío y con su dueño ausente.

Las cifras: Una Argentina que no sumó

El contraste entre la expectativa y la realidad se refleja en las estadísticas del encuentro. España dominó la posesión con un 65 %, acumuló 20 remates totales y 12 disparos al arco, mientras Argentina apenas intentó dos veces sin dirección.

La Albiceleste terminó con cero tiros a portería, un registro que se suma a la expulsión de Enzo Fernández en el descuento y a las lesiones de sus centrales titulares, factores que condicionaron aún más el rendimiento. El arquero Emiliano Martínez sostuvo al equipo con nueve atajadas, pero el gol de Ferran Torres en el minuto 106 selló la derrota.

El astro argentino no pudo ocultar su tristeza durante la premiación.

La imagen y las estadísticas del partido se complementan para narrar la misma historia: Messi se despidió de los Mundiales sin goles ni remates en la final, y con ello quedó definitivamente detrás de Mbappé en la tabla histórica.

La camiseta "vacía" se convirtió en símbolo de un vacío futbolístico en el momento más esperado. Para Argentina, el subcampeonato llega con sabor amargo y acompañado de un registro que será recordado como uno de los más duros de su historia mundialista; para Messi, como el cierre de una carrera legendaria que no pudo coronarse con el récord absoluto.