Las dos maldiciones que Argentina no pudo romper tras perder el Mundial 2026 ante España

19/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección argentina perdió ante España en la final del Mundial 2026 y dejó escapar la posibilidad de romper dos marcas históricas que la acompañaron durante el torneo. El equipo dirigido por Lionel Scaloni no pudo defender el título conseguido en Qatar 2022 ni sumar una nueva Copa del Mundo en territorio americano.

Argentina no pudo repetir la hazaña del bicampeonato mundial

Uno de los principales objetivos de Argentina en el Mundial 2026 era convertirse en la segunda selección de la historia en ganar dos Mundiales de manera consecutiva. La última y única vez que ocurrió fue con Brasil, campeón en Suecia 1958 y Chile 1962.

La derrota ante España en la final mantuvo vigente una estadística histórica: ningún campeón mundial consiguió repetir el título en la siguiente edición después de aquella generación brasileña. Argentina buscaba ingresar a ese grupo exclusivo, pero no pudo completar la hazaña.

El equipo de Lionel Scaloni llegó al torneo como vigente campeón tras conquistar Qatar 2022. Durante la competencia mantuvo la expectativa de volver a pelear por el título, pero España terminó imponiéndose en el partido definitivo y evitó una nueva consagración argentina.

La selección argentina había logrado construir una etapa exitosa en los últimos años con títulos como la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar. En 2026 intentaba ampliar ese ciclo con otro campeonato internacional, pero quedó cerca del objetivo.

Tampoco pudo romper la marca en América

El segundo desafío estaba relacionado con la sede del torneo. El Mundial 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá, representaba una oportunidad para que Argentina volviera a levantar la Copa del Mundo en territorio americano.

Según los registros históricos de la FIFA, los Mundiales realizados en América tuvieron como campeones a varias selecciones del continente. Argentina buscaba mantener esa tendencia, pero España logró quedarse con el título tras vencer en la final.

La derrota ante España cerró la participación argentina como subcampeona del mundo y dejó pendientes dos objetivos históricos. La Albiceleste no pudo repetir el campeonato obtenido en Qatar ni convertirse nuevamente en campeona en una edición disputada en América.

El resultado también marcó el final de un torneo en el que Argentina intentó defender su corona mundial. El equipo de Scaloni llegó hasta la última instancia, pero no logró superar las marcas que habían acompañado su camino antes de la final.