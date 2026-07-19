Tras anotar un hat-trick ante Francia, el desafiante mensaje de Bukayo Saka a Thomas Tuchel

19/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Inglaterra derrotó 6-4 a Francia en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026 y tuvo en Bukayo Saka a una de las figuras estelares del campo de juego. A pesar de no haber sido titular durante el campeonato, el Estadio Miami vio brillar al extremo con un estupendo hat-trick que lo llena de absoluta confianza. Dicho esto, lo más llamativo también tuvo que ver con las declaraciones post victoria.

Picantes declaraciones post partido

Resulta que Bukayo Saka conversó con los medios internacionales tras el pitazo final del árbitro y no dudó en evidenciar su felicidad por el triunfo obtenido. Además, celebró a más no poder la posibilidad de anotar tres goles en un mismo partido de mundial y aseguró que le hubiese encantado tener más tiempo de competencia, al margen de lo que se decía sobre sus condiciones físicas.

"Podría haber jugado más minutos en este torneo. Estoy totalmente en forma, Estaba feliz de jugar, simplemente sumar más minutos y disfrutar del último partido del Mundial. Solo ocurre cada cuatro años y, sí, estoy feliz por lo que he aportado, va directo a los libros de historia", fue la contundente apreciación

Asimismo, Saka fue tajante al referirse a los cuestionamientos respecto al técnico Thomas Tuchel, quien puso una línea de 5 defensas en la derrota ante Argentina por semifinales tras conseguir el primer gol de aquel encuentro.

"Creo que es parte del juego. Ya sabes, cuando pierdes siempre va a haber ruido, cuando ganas también va a haber ruido. Es el cómo reaccionas a eso y cómo lo usas como combustible. Hoy terminamos fuerte, así que eso es todo lo que realmente podíamos hacer", sentenció.

Saka post France

"I am fit!" 🙏pic.twitter.com/hUCcuMLC5y — 🇳🇴 kimmoFC (@kimmoFC) July 18, 2026

Inglaterra recibió la medalla de bronce del Mundial 2026

Al concretarse el triunfo de Inglaterra por 6-4 ante Francia en el Estadio Miami, la plantilla británica fue condecorada con la medalla de bronce por parte de la FIFA. Si bien no era el lugar esperado en este Mundial 2026, hablamos de un premio consuelo que de alguna manera por la manera en que se dio cubre cierta parte de las expectativas que se tenían en la previa del torneo.

Con niveles de juego muy bueno por parte de jugadores de Jude Bellingham, Harry Kane, Anthony Gordon y el propio Bukayo Saka que se mandó con un triplete en el partido.

Inglaterra demostró su gran poderío pero que lamentablemente se quedó en semifinales. Veremos qué le depara el futuro a este equipo que al parecer seguirá siendo dirigido por Thomas Tuchel.