19/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

España volvió a escribir una nueva página en la historia del fútbol tras conquistar el Mundial 206 y levantar nuevamente la Copa del Mundo, el trofeo más importante de este deporte. Además de representar la gloria deportiva, la pieza destaca por su composición , su valor y los hechos históricos que la rodean.

La Copa del Mundo que volvió a levantar España

La conquista del mundial permitió que España levantara otra vez la Copa del Mundo, un trofeo que acompaña a los campeones desde la edición de Alemania Occidental 1974. Esta pieza fue diseñada por el escultor italiano Silvio Gazzaniga y reemplazó a la histórica Copa Jules Rimet.

Según información de Marca, el trofeo inicial mide 36,8 centímetros, tiene una base de 13 centímetros de diámetro y pesa exactamente 6,175 kilogramos. Su estructura está elaborada de oro de 18 quilates, mientras que la base incorpora malaquita verde, uno de sus elementos más característicos.

Copa Jules Rimet

Desde el Mundial de Alemania 2006, la FIFA dejó de entregar el trofeo original de manera permanente. La selección campeona únicamente lo recibe durante la ceremonia de premiación y, luego debe devolverlo para su conservación. En su lugar, cada campeón obtiene una réplica oficial autorizada.

El valor de la Copa del Mundo trasciende el costo de los materiales utilizados en su fabricación. Aunque el oro de 18 quilates representa una parte importante de su precio, el trofeo posee un significado histórico y deportivo que lo convierte en una de las piezas más emblemáticas del fútbol internacional.

El trofeo guarda una historia marcada por robos

Antes de la creación del actual trofeo, el campeonato entregaba la Copa Jules Rimet, que pasó definitivamente a manos de Brasil tras conquistar su tercer título mundial en México 1970. A partir de entonces, la FIFA organizó un concurso internacional para diseñar una nueva copa.

Ante ello, uno de los episodios más recordados se dio en 1966, cuando dicha copa fue robada durante una exhibición en Londres. La desaparición provocó una intensa búsqueda hasta que un perro llamado 'Pickles' encontró el trofeo envuelto en papel periódico dentro de un jardín.

Lo mismo se repitió en 1983, la copa fue robada en Brasil. A diferencia del caso ocurrido en Inglaterra, la pieza no pudo ser recuperada y la versión más difundida señala que había sido fundida para comercializar oro con el que estaba fabricada.

Con el título conseguido en el mundial, España volvió a sostener el trofeo más importante del fútbol global. La Copa del Mundo, además de simbolizar el campeonato, mantiene una historia que combina tradición, seguridad y hechos que siguen siendo recordados décadas luego de haberse dado.