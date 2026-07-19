Mundial 2026: Lamine Yamal consoló a Lionel Messi tras la final de la Copa del Mundo

19/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La final del Mundial 2026 dejó una imagen que recorrió rápidamente el mundo del fútbol: Lamine Yamal consolando a Lionel Messi tras la derrota de Argentina ate España. El delantero español se acercó al histórico jugador después del encuentro y ambos protagonizaron un abrazo tras la definición del campeonato.

El gesto de Yamal con Messi después de la final

Según ge.globo, Lionel Messi permanecía en el campo de juego luego del pitazo final cuando Lamine Yamal se acercó para saludarlo. El futbolista español abrazó al capitán argentino en los minutos posteriores al partido, en una escena que quedó guardada por las cámaras del estadio.

La imagen fue relacionada con icónica foto.

Esta imagen también generó nostalgia entre los seguidores de los jugadores, donde recordaron la conocida fotografía en la que un joven Messi apareció junto a Lamine Yamal durante una sesión solidaria realizada años atrás. La coincidencia entre ambos en una final del mundial que volvió a poner esa imagen en el centro de la atención.

Antes del partido decisivo, Messi había mencionado aquella fotografía y habló sobre el crecimiento de Yamal dentro del fútbol. El argentino reconoció la evolución del delantero español y la importancia que alcanzó pese a su corta edad.

"Es una locura. Es algo que quedó como una anécdota y que con el tiempo tomó otra dimensión", declaró Messi sobre la icónica fotografía.

España derrota a Argentina y levanta el título mundial

La final del Mundial 2026 terminó con victoria de España por 1-0 sobre Argentina, resultado que permitió al equipo español conquistar el campeonato. Después del encuentro, las imágenes del saludo entre Yamal y Messi fueron difundidas por diferentes medios deportivos internacionales.

El abrazo ocurrió durante los minutos posteriores al partido, cuando los futbolistas se encontraban en el campo de juego tras la ceremonia final. El gesto del jugador español hacia Messi fue uno de los momentos destacados del cierre del torneo.

La relación entre ambos jugadores volvió a ser protagonista después de la final, debido al contraste entre el cierre de una etapa de Messi en los mundiales y la aparición de Yamal como una de las figuras del fútbol actual.

Lamine Yamal consoló al delantero argenito tras finalizar el Mundial 2026, luego del triunfo de España sobre Argentina. El abrazo entre ambos futbolistas quedó registrado como una de las escenas más difundidas del campeonato, en un encuentro que reunió a dos generaciones del fútbol mundial.