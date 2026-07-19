Guillermo Viscarra se va de Alianza Lima y ya eligieron al nuevo fichaje extranjero

19/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima se enfrentará a Sport Huancayo por la primera jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y en medio de ello se habló mucho sobre una posible salida de Guillermo Viscarra del club. Es por eso que desde tienda blanquiazul tomaron una drástica medida con el arquero de cara al inicio del campeonato.

Variaciones en el plantel

El arquero boliviano quedó fuera de la convocatoria para el duelo ante Sport Huancayo por la primera fecha del Torneo Clausura 2026, una decisión que alimentó los rumores sobre una inminente salida del club blanquiazul.

Asimismo se señala que la determinación del club íntimo se produce en una semana marcada por decisiones, en medio de los rumores que apuntan a que el portero está cerca de dejar el equipo de cara al Clausura, debido a que no ha sumado minutos de juego al permanecer como suplente de Alejandro Duarte.

El estratega argentino lo conocería muy bien las virtudes del jugador desde sus inicios en el balompié chileno. Además, cabe recordar que Guede dirigió en el pasado a su hermano, Paulo Díaz, durante su exitoso paso por Palestino.

Por lo que si salida ya seria de manera inmediata, liberando un cupo de extranjero clave en el plantel blanquiazul. A lo que la dirigencia íntima activó su plan de contingencia para potenciar el equipo de cara al título nacional.

- Nicolás Díaz será el refuerzo extranjero de Alianza Lima. Llegaría esta semana a unirse a los trabajos.



- Guillermo Viscarra dejará Alianza Lima y su destino podría ser en Colombia.



- Se mantiene activo la posibilidad de Jhair Soto. pic.twitter.com/ggRDH1BsVG — 𝐆𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍 𝐂𝐔𝐁𝐀 🎙⚽️ (@gersoncuba2603) July 19, 2026

Nuevo refuerzo sorpresa

Por lo que todo hace indicar que, según el periodista Gerson Cuba, el futbolista chileno Nicolás Díaz sería oficialmente nuevo jugador de Alianza Lima para afrontar la Liga 1. El defensor de 27 años llega al cuadro de La Victoria procedente de los Xolos de Tijuana de la Liga MX.

El acuerdo se concretaría mediante un préstamo por un año, asegurando jerarquía internacional para la zaga íntima. Díaz cuenta con un importante rodaje en el fútbol mexicano tras defender las camisetas de Mazatlán y Puebla.

Cabe precisar que el zaguero mapocho ya figuraba en el radar aliancista a principios de la temporada 2026. Tras caerse su posible traspaso al Atlante, la liberación del cupo de Viscarra facilitaría su llegada definitiva a Matute.

Con ello, sería la despedida de Guillermo Viscarra, quién el año pasado tuvo mucho protagonismo pero con la llegada de Pablo Guede, perdió protagonismo y pasó a ocupar la suplencia, con esto pone fin a su etapa en Alianza Lima y tratará de buscar un mejor equipo en donde tenga protagonismo para el bien de su nuevo club como para la selección boliviana.