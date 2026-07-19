España vs Argentina EN VIVO: horarios y canales para ver la FINAL del Mundial 2026

19/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Este domingo 19 de julio, España y Argentina disputarán la gran final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva York. Ambas selecciones llegan en un gran nivel tras superar con autoridad sus respectivas semifinales.

La 'Albiceleste' dejó en el camino a Inglaterra en un vibrante encuentro, mientras que la 'Roja' sorprendió al vencer a Francia y buscará conquistar su segunda Copa del Mundo. Revisa qué canales transmitirán el partido y dónde seguirlo EN VIVO vía streaming.

A qué hora y canal se transmite el partido

El vigente campeón de la Eurocopa 2024, España, y el actual monarca del Mundial 2022 y la Copa América 2024, Argentina, se enfrentarán este domingo 19 de julio desde las 2:00 p.m. (hora peruana). En la mayor parte de Latinoamérica, incluido el Perú, el encuentro será transmitido por Dsports (canales 610 y 1610 HD).

Además, los aficionados podrán seguir la gran final por señal abierta a través de América TV (canal 4) y vía streaming mediante América TVGO, DGO (DirecTV), Disney+ y Paramount+, también desde las 2:00 p.m. (hora peruana).

¡¡LLEGÓ EL DÍA MÁS ESPERADO: ESPAÑA Y ARGENTINA, CARA A CARA POR EL TÍTULO!! 🔥🏆



🇪🇸🇦🇷 La Roja y la Albiceleste disputarán este domingo la GRAN FINAL del #MundialEnDSPORTS.



¿Quién sumará una nueva estrella? 😱#FIFAWorldCup pic.twitter.com/CFuZUGrfDh — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026

Argentina viene de eliminar a Inglaterra

Argentina aseguró su pase a la final del Mundial 2026 al imponerse por 2-1 a Inglaterra en el Estadio Atlanta. El conjunto de Lionel Scaloni remontó el encuentro con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, ambos habilitados por Lionel Messi, luego de empezar abajo en el marcador por el tanto de Anthony Gordon.

El encuentro, disputado en Estados Unidos, estuvo marcado por un primer tiempo intenso y muy equilibrado, con pocas ocasiones claras de gol y una constante disputa por el control del mediocampo.

España fue sólido ante Francia

España selló su boleto a la final del Mundial 2026 tras imponerse por 2-0 sobre Francia en el Estadio Dallas. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente marcó diferencias en un duelo parejo gracias a un penal sobre Lamine Yamal, convertido por Mikel Oyarzabal.

Por su parte, Francia no pudo repetir el nivel mostrado en rondas anteriores y tuvo escasa profundidad en ataque. Aunque Bradley Barcola y Kylian Mbappé intentaron desequilibrar con acciones individuales, carecieron de eficacia para vencer a Unai Simón.

La gran final del Mundial 2026 enfrentará a Argentina y España en busca de la gloria. Los sudamericanos defenderán el título conseguido en Qatar 2022, mientras que los españoles irán por su segundo campeonato mundial, luego del alcanzado en 2010. El duelo se disputará este domingo 19 de julio a las 2:00 p.m. (hora peruana) en el MetLife Stadium.