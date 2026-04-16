Como el Super Bowl: Final del Mundial tendrá actuación musical por primera vez en la historia, confirma Infantino

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La música y el deporte volverán a cruzarse en un escenario histórico. Por primera vez, la final del Mundial de fútbol contará con un espectáculo musical en el descanso del medio tiempo. El anuncio fue realizado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien aseguró que el show estará "a la altura del mayor evento del planeta".

Coldplay y artistas invitados

Infantino confirmó que el grupo británico Coldplay será el protagonista principal del espectáculo, aunque adelantó que habrá otros artistas invitados cuya identidad aún no se revela.

"Todavía no puedo decir quiénes actuarán, pero será más de un artista. Será el mayor show del planeta: fantástico", señaló.

El partido que definirá al campeón del mundo se disputará el 19 de julio en el estadio MetLife, ubicado en el área de Nueva York/Nueva Jersey, un escenario que refuerza la magnitud del evento.

FIFA President Gianni Infantino tells Semafor that the World Cup's halftime show will have "more than one" artist performing.



It will be curated by Chris Martin & Coldplay. pic.twitter.com/rINtpSrydV — Pop Base (@PopBase) April 15, 2026

¿Una competencia al Super Bowl?

La decisión busca replicar el éxito televisivo del halftime show del Super Bowl, que cada año concentra millones de espectadores y se convierte en un fenómeno cultural más allá del deporte.

La FIFA pretende que la final del Mundial, que ya es el evento deportivo más visto del planeta, incorpore un componente de entretenimiento que compita directamente con el clásico show estadounidense. La apuesta es clara: transformar el descanso en un espectáculo global que combine música y deporte, ampliando la audiencia y el impacto mediático.

Polémicas y antecedentes

La medida no ha estado exenta de críticas. Algunos señalan que los 15 minutos de descanso no son suficientes para una actuación de gran escala y que alargarlo podría afectar el rendimiento de los jugadores. Otros cuestionan que se pierda la atmósfera propia de la grada, donde los hinchas suelen vivir intensamente el entretiempo.

No es la primera vez que la FIFA experimenta con este formato. En 2017, durante la final de la DFB-Pokal en Alemania, se incluyó un show musical con la cantante Helene Fischer, pero la recepción en el estadio fue negativa. Ahora, con un escenario mundialista y artistas de talla internacional, la apuesta es mucho más ambiciosa.

Infantino aseguró que "todas las estrellas que puedas imaginar" estarán presentes en la final, reforzando la idea de convertir el evento en un espectáculo integral. La decisión marca un cambio cultural en el fútbol, que tradicionalmente ha mantenido el descanso como un espacio exclusivo para la dinámica del partido.

Con este anuncio, la FIFA busca dar un paso hacia el modelo estadounidense de entretenimiento deportivo, con la intención de que el Mundial no solo sea recordado por el fútbol, sino también por el show que lo acompañe.