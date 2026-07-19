Escándalo en la final del Mundial: Leandro Paredes se pelea contra jugadores de España tras fin del partido

19/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España dejó imágenes impactantes tras el silbatazo que concluyó el encuentro. Más allá del gol de Ferran Torres en la prórroga que le dio el título a la Roja, el partido terminó con un episodio de violencia que tuvo como protagonista a Leandro Paredes, quien se enfrentó con varios jugadores españoles

El tumulto formado, que incluyó empujones, insultos y hasta trompadas, fue registrado por las cámaras y se viralizó rápidamente, generando fuerte discusión sobre el comportamiento de los jugadores en un escenario de máxima exposición.

El estallido tras el pitazo final

La tensión acumulada durante el encuentro explotó apenas el árbitro marcó el final. Paredes, visiblemente alterado, golpeó con el brazo a uno de los españoles que corría a celebrar con su plantel, este gira y confronta al argentino por la acción y en segundos la situación se descontroló.

Las imágenes muestran cómo incluso agarra del cuello a Eric García, quien intervino en la primera situación, y luego tira a Gavi al suelo, mientras compañeros y rivales intentaban separarlos. La bronca argentina se explica en parte por un partido cargado de roces, con España dominando la posesión y Argentina sufriendo expulsiones y lesiones que condicionaron su rendimiento.

Better instill some discipline into your gang members by the time we see u againpic.twitter.com/z263J10i34 — Benjamin (@CFCBen_X) July 20, 2026

El mediocampista no estuvo solo en la confrontación. Nicolás Otamendi también se cruzó con rivales, mientras en otro sector del campo Nahuel Molina y Facundo Medina discutían con Rodri, con Nicolás Tagliafico intentando contenerlos.

La tensión fue tal que el propio entrenador Lionel Scaloni debió intervenir, poniéndose en medio de los jugadores para frenar la pelea. Sus asistentes, Walter Samuel y Roberto Ayala, también se involucraron para evitar que la situación pasara a mayores.

Por si no habían tenido un partido ya con muchas patadas y juego sucio, cuando ha acabado el partido lo único que han hecho es empezar una pelea.



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España dominó el partido

La bronca argentina se alimentó de un desarrollo adverso. España encontró el gol decisivo en el minuto 106 de la prórroga, mientras la Albiceleste quedó en inferioridad numérica tras la expulsión de Enzo Fernández en el descuento del tiempo reglamentario, un hecho que aumentó la frustración del plantel.

El arquero Emiliano Martínez sostuvo al equipo con atajadas espectaculares, pero no alcanzó para evitar la derrota. Ese combo de desgaste físico y emocional terminó por desbordar al cierre.

¡¡MORDIÓ EL TIBURÓN!! EN LA PRIMERA JUGADA DEL SEGUNDO TIEMPO EXTRA, FERRAN TORRES ANOTÓ EL 1-0 DE ESPAÑA VS. ARGENTINA.



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El incidente protagonizado por Paredes dejó un capítulo polémico en la final del Mundial 2026. Lo que debía ser el cierre de un torneo histórico terminó con imágenes de violencia que empañaron la despedida de la Albiceleste en Nueva Jersey, que se suma al dolor de la derrota.

En contraste con la celebración española, Argentina se marchó entre lágrimas, reproches y un escándalo que reflejó la intensidad emocional de una final que quedará marcada no solo por el resultado, sino también por el desborde de sus protagonistas.