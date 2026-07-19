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Lucha por la gloria

¡La caída de Leo Messi!: España conquista el Mundial 2026 y alza su segunda Copa del Mundo

La Roja se impuso en una inolvidable y vibrante final en el MetLife Stadium, consolidando una nueva generación dorada para la historia del fútbol y cerrando la era Messi.

España, campeón mundial.
España, campeón mundial. (Difusión)

19/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 19/07/2026

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El una cita con la historia que quedará grabada para siempre, la selección española de fútbol se ha proclamado campeona de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Tras un torneo reñido y un despliegue de talento, coraje y juego colectivo, 'La Roja' firmó una actuación que los consagró en el partido definitivo.

Argentina vs España: Minuto a minuto

SE TERMINÓ EL ENCUENTRO

105' | ¡¡GOOOOOL de España!!

Primer anotazo de Ferran Torres para 'La Roja'.

102' | Merino suelta la presión

El cabezazo del volante se desvió a centímetros del palo.

95' | Gol anulado para España

La jugada marcada por Nico Williams fue anulada previamente por un pisotón a Nicolás Otamendi.

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Entran tiempos suplementarios

90' + 2 | Primera roja del encuentro

Tras correr el balón, Enzo Fernández derribó a Cubarsi.

86' | ¿Cómo te la vas a fallar así?

Merino lanzó un potente disparo, pero cayó fuera del área.

82' | Nueva amonestación para Argentina

Enzo Fernández recibe una amarilla tras protestar airadamente al árbitro.

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70' ¡Se va el 'Cuti' Romero por lesión!

El defensor dejó la cancha con una molestia física y fue reemplazado por Facundo Medina.

61' | Primeros cambios en España

Ferrán Torres y Pedri entran en reemplazo de Mikel Oyarzabal y Fabián Ruiz.

51' | Amonestación para Leandro Martínez

El volante central empujó a Dani Olmo en medio de cancha luego de una pelea entre varios jugadores y se llevó la amarilla.

45' | Otra tapada del Dibu

El arquero reapareció para contener un disparo desde la medialuna sin dar rebote.

45' | Cambios en Argentina

Leandro Paredes entra por Nicolás González.

Regresa el segundo tiempo

Final del primer tiempo

40' | Primera amonestación para Argentina

El zaguero central fue sancionado con una amarilla tras derribar a Oyarzabal.

38' | El Dibu no se detiene con nada

Oyarzabal lanza un potente tiro de remate que pudo ser evitado por el marplatense.

33' | Argentina analiza el error

La albiceleste busca el mínimo descuido de España para poder entrar a terreno enemigo.

23' | El dominio del balón

España logra tener la tenencia de la pelota, pero Argentina no se deja intimidar.

La selección argentina se logra defender.

16' | Otra vez el Dibu

El portero argentino logró contener otro tiro de Yamal, logrando mantener el marcador en cero.

14' | Los juegos se contraponen

España apuesta a la tenencia de pelota, mientras que la albiceleste quiere aprovechar los contragolpes ante una defensa rival muy adelantada.

04' | Tapadón del Dibu

Martínez logró evitar el tiro de remate de Lamine Yamal.

00' | ¡Empezó la final!

El duelo histórico entre la albiceleste y La Roja ha dado inicio.

 

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