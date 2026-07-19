Javier Milei declarará feriado nacional en Argentina para celebrar el regreso de su selección tras el subcampeonato

19/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial 2026 no impidió que el país se prepare para un recibimiento multitudinario. El presidente Javier Milei anunció que se declarará feriado nacional para que la población pueda acompañar a la Selección en su regreso, una decisión que busca reconocer el esfuerzo del plantel y permitir que los hinchas se sumen a la celebración.

La fecha exacta será definida por los propios jugadores y el cuerpo técnico, quienes decidirán cuándo realizar el acto oficial durante su arribo al territorio sudamericano.

Declarará feriado según lo que decida el plantel

A través de sus redes sociales, Milei comunicó que "en función de lo que decidan los jugadores y el cuerpo técnico" sobre el día en cuestión para celebrar, "el mismo será declarado feriado nacional".

El mensaje fue interpretado como un gesto de respaldo al equipo, que pese a no haber conseguido el título, volvió a disputar una final y consolidó su lugar entre las potencias del fútbol mundial. El presidente también ofreció la Casa Rosada como escenario para el festejo, con la posibilidad de que los jugadores saluden desde el balcón presidencial, aunque esa decisión aún no está confirmada .

El presidente argentino señaló que decisión dependerá de si el plantel está de acuerdo.

El regreso de la Selección

Se prevé plantel argentino parta desde Nueva York en la madrugada del lunes y que arribe al aeropuerto de Ezeiza en horas de la tarde. Allí se desplegará un operativo de seguridad especial para garantizar el traslado del equipo hacia el centro de Buenos Aires, donde se espera una caravana o acto oficial.

Miles de hinchas ya se han congregado en el Obelisco y en distintas ciudades del país, demostrando que el subcampeonato también es motivo de orgullo y agradecimiento. La Albiceleste cayó 1-0 en la prórroga frente a España, en un partido marcado por la expulsión de Enzo Fernández y por la resistencia del arquero Emiliano Martínez, que sostuvo al equipo con atajadas espectaculares.

Pese al dolor de la derrota, el recorrido argentino en los últimos años es histórico: campeón en Qatar 2022, dos Copas América y ahora finalista en Estados Unidos 2026. Milei destacó que el país llegó a tres finales en cuatro Mundiales, un logro que merece ser celebrado.

El feriado nacional anunciado por Milei busca transformar el regreso de la Selección en una jornada de unidad y reconocimiento. Aunque el título quedó en manos de España, Argentina volverá a vivir una fiesta popular para agradecer a un equipo que marcó época. Así, el fútbol demuestra que sigue siendo un eje de identidad nacional y que, incluso en la derrota, la Albiceleste convoca a millones a salir a las calles.