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Scaloni rompe en llanto durante conferencia tras derrota de Argentina ante España: "Me duele en el alma"

El técnico de la Albiceleste se quebró al analizar la caída ante España y dejó en duda su continuidad, agradeciendo al plantel y reconociendo la magnitud del ciclo vivido.

El técnico argentino puso en duda su continuidad en la Albiceleste.
El técnico argentino puso en duda su continuidad en la Albiceleste. (Composición Exitosa)

19/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 19/07/2026

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La derrota de Argentina 1-0 frente a España en la final del Mundial 2026 dejó una imagen tan impactante como emotiva: Lionel Scaloni rompió en llanto durante la conferencia de prensa posterior al partido, visiblemente afectado por no haber podido retener el título y por la incertidumbre sobre su futuro al frente de la Selección.

Sus palabras, entrecortadas por la tristeza y la impotencia, reflejaron tanto el dolor de la caída como el agradecimiento por un ciclo que marcó la historia del fútbol argentino.

El golpe de la final

Scaloni comenzó reconociendo la dureza del resultado: "Nos duele en el alma no haber podido llevar la Copa", dijo, aludiendo al gol de Ferran Torres en el minuto 106 de la prórroga que le dio el campeonato a España. Confesó que tras el encuentro se quebró en el vestuario: "Lloré todo lo que tenía que llorar", y destacó que el plantel dejó todo en la cancha, mereciendo el reconocimiento de la gente.

Continuidad en duda

El técnico se mostró además agradecido con sus jugadores: "Le tengo que agradecer a este grupo porque han sido unos guerreros", expresó, pidiendo a los hinchas que dimensionen lo conseguido en estos años. Recordó que el ciclo incluyó la conquista del Mundial de Qatar 2022, dos Copas América y ahora una nueva final, logros que definió como "un lugar maravilloso y soñado".

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Asimismo, habló de su futuro en la albiceleste, señalando que, tras la derrota, necesitará un lapso para plantear y definir su continuidad en el plantel, asegurando que tiene una visión a futuro pero con dudas de si conseguirá armar un equipo igual de competitivo como el actual, sobre todo con una figura como la de Messi, de quien posiblemente haya sido su último baile mundialista.

Voy a hablar con el presidente. Tengo una idea de lo que quiero hacer. Cumpliré el contrato y después veo. No sé si se va a poder hacer algo tan grande como esto... siento la necesidad de pensarlo".

No pudo evitar quebrarse

El punto más emotivo de la conferencia llegó cuando, entre lágrimas, reconoció la dificultad de recomponer un grupo como el de ahora, buscando expresarse pero sin mucho éxito debido a la emoción del momento.

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"Para seguir se necesitan un montón de cosas, sobre todo volver a resetearse y formar un grupo como este, que difícilmente se vuelva a formar... y me duele, me duele en el alma... lo siento".

Tras esas palabras, Scaloni no pudo continuar y se retiró del lugar, dejando una imagen de vulnerabilidad que conmovió a periodistas y aficionados presentes, dejando la imagen como una de las más emotivas de su ciclo.

Así, Scaloni, entre lágrimas, agradeció a sus jugadores, valoró el recorrido y dejó abierta la incógnita sobre su continuidad. Más allá del resultado, sus palabras reflejaron el peso de un proceso histórico y el dolor de un entrenador que llevó a Argentina a lo más alto y que ahora enfrenta la difícil decisión de seguir o cerrar una etapa gloriosa.

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