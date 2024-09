Futbolista Hansell Riojas compartió PREOCUPANTE MENSAJE en redes sociales: "No quiero vivir así"

07/09/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

El futbolista Hansell Riojas ha causo preocupación entre sus hinchas. El pelotero, quien se ha desempeñado en varios clubes de futbol local, compartió un alarmante mensaje en sus redes sociales, en donde puso en evidencia que no está pasando por un buen momento.

Hansell Riojas preocupa a su hinchada

Recientemente, el exjugador de Alianza Lima, publicó una historia en su cuenta personal de Instagram, en donde mostró un texto escrito en el block de notas de su teléfono móvil. En él, describe lo que podría ser parte de sus pensamientos, los cuales sugieren un mal estado emocional.

"Ya llevo mucho tiempo de esta manera... claro que no está bien y no quiero vivir así. Mucho tiempo muriendo cada noche, sintiendo ese dolor agudo que no sana con ninguna medicina, ese vacío como si no encontrara de dónde poder agarrarme, la falta del aire aunque esté a nivel del mar, esa calentura detrás de la nuca sintiendo una presión profunda", reveló al inicio de su relato.

En las siguientes líneas, el central peruano manifestó su deseo de llegar al "final del camino", resaltando que no ha sido apoyado por ninguna persona hasta el momento. Además, el exjugador de la UCV pidió ayuda a Dios.

"Quiero llegar al final del camino y poder terminar lo último que me queda. Perdón por que ya no respondo o los ignoro, pero nadie pudo ayudarme y me demostraron que no puedo confiar ni en los que decían ser los más cercanos. El tiempo ha pasado y lo seguirá haciendo sin nada más que hacer, ojalá pudiera cerrar mis ojos y no abrirlos más. ¡Dios, ayúdame!", finaliza Riojas, colocando un emoji de reloj de arena y dos manos juntas.

"Ojalá pudiera cerrar mis ojos y no abrirlos más" 💔🚨



El sentido mensaje de Hansell Riojas en redes sociales. ¡Fuerza, Hans! 🙏🏼 pic.twitter.com/qZsYKh9FQ2 — Pulso Sports Perú (@PulsoSportsPe) September 7, 2024

Fanáticos se muestran conmovidos

Tan pronto difundió su declaración, los seguidores del futbolista alertaron sobre una posible depresión por la cual estaría atravesando. Muchos de ellos recordaron las últimas publicaciones de Hansell, en donde recalcan que ha pedido ayuda de muchas maneras.

"Fuerzas Hansell. Acá no importa la camiseta, es la salud mental de una persona", "Ayúdenlo, dónde están sus ex compañeros, su club", "Ojalá que tenga la ayuda que necesita, se puede salir de esto" y "Un día puedes ser la persona mas feliz del mundo y al otro sientes que no quieres estar aquí", fueron algunos de los comentarios emitidos en redes.

Cabe resaltar que, actualmente tiene su cuenta en privado. Sin embargo, su preocupante mensaje podría indicar que necesita apoyo profesional y ser escuchado para determinar lo que está viviendo en lo más profundo de su ser. ¡Fuerzas, Hansell Riojas!