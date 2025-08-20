Alianza Lima sigue haciendo historia: Venció 2-1 a U. Católica y clasificó a cuartos de la Copa Sudamericana

20/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima continúa con su racha positiva a nivel internacional y ahora avanzó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras vencer 2-1 a la Universidad Católica de Ecuador. Pese a lo complicado de la altura de Quito, los íntimos se llevaron el triunfo gracias a los tantos de Eryc Castillo y Kevin Quevedo.

Primer tiempo con susto

Como era de esperarse, el equipo local salió con todo en los primeros minutos del partido hasta el punto de poner contra las cueras a los dirigidos por Néstor Gorosito. Esto se acrecentó en el minuto 18 cuando Azarías Londoño aprovecho su velocidad para superar a Miguel Trauco y definir de izquierda ante la salida de Guillermo Viscarra.

¡GOOOL DE UNIVERSIDAD CATÓLICA!



Azarias Londoño definió con sutileza por encima de Viscarra, tras un gran pase de Mauro Díaz.



*Disponible en 🇴ECU-COL-PER-CHI-URU



CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS pic.twitter.com/WtjkfhfSzL — DSPORTS (@DSports) August 21, 2025

Por suerte, este baldazo de agua fría hizo despertar a Alianza Lima quien de inmediato creo oportunidades claras para empatar el marcador. Una de ellas llegó a través de Eryc Castillo al estrellar el balón contra el palo izquierdo del portero ecuatoriano.

𝗘𝗹 𝗴𝗼𝗹 𝗱𝗲 𝗘𝗿𝘆𝗰 𝗖𝗮𝘀𝘁𝗶𝗹𝗹𝗼, 𝘀𝗲𝗴𝘂𝗶𝗺𝗼𝘀 𝘃𝗶𝘃𝗼𝘀 ! pic.twitter.com/6FT94Gkv83 — Gallo Negro (@GalloNegroLives) August 21, 2025

El propio delantero ecuatoriano sería protagonista del empate tras un tiro libre en favor de los blanquiazules. En primer lugar, el disparo de Sergio Peña pegó en la barrera, pero en el rebote logró mandar el balón al corazón del área rival para encontrar al atacante íntimo quien le pegó con el borde externo y puso la igualdad.

Golazo para sellar la clasificación

Pese a que no venía haciendo un mal partido, Néstor Gorosito decidió sacar a Alessandro Burlamaqui y mandar al campo de juego a Jean Pierre Archimbaud para darle mayor dinámica al campo de juego. La variante pareció funcionarles ya que Alianza Lima se hizo dueño de la pelota y de las principales acciones de juego.

Con el transcurrir de los minutos, los blanquiazules se hacían cada vez más fuertes y solo esperaban que llegue el final del encuentro. Sin embargo, Kevin Quevedo decidió ponerle una cereza al pastel al anotar un verdadero golazo al minuto 80 que fue imposible de atajar para el guardameta rival.

Con este resultado, los victorianos rompen una racha negativa de muchos años ya que ganaron por primera vez en tierras ecuatorianas en torneo internacionales. Sin duda un año más que redondo para los dirigidos por 'Pipo' Gorosito que aún no saben a que rival enfrentarán ya que el duelo entre Independiente y U. de Chile tuvo que ser suspendido por incidentes en la tribuna.

De esta manera, Alianza Lima venció 2-1 a Universidad Católica de Ecuador y avanzó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.