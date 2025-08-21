¡Nuevo oro para Perú! Delegación nacional de golf se hace con presea en los Juegos Panamericanos Junior 2025

21/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

¡Orgullo peruano! La selección nacional de golf, en modalidad de equipo mixto, se hizo acreedor de la segunda medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Oro peruano

La escuadra, conformada por Tiago Ledgard, Ariana Urrea, Alexa Vegas de los Ríos y Alejandro Valle, logró superar a sus similares con un total de 143 golpes, con lo que superó a Argentina (146), Chile (147), en el evento desarrollado en la capital de Paraguay.

Directo al hoyo y medalla de oro para Perú. Gracias por esta tremenda alegría equipo. ¡Arriba Perú! 🏌️‍♂️🇵🇪🥇



Comité Olímpico Peruano #IPDFortaleceElDeporte

De esta manera, Perú suma 17 preseas en el torneo internacional, las cuales se clasifican en 2 de oro, 3 de plata y 12 de bronce, aunque aún queda una larga jornada para conseguir más reconocimientos.

Golf peruano brilla por sus logros

El golf no solo viene destacando en los Juegos Panamericanos Junior 2025, la selección femenina de este deporte consiguió en estos últimos días el Campeonato Sudamericano por Equipos Copa Los Andes en Ecuador.

En la citada competencia, la escuadra nacional se posicionó por encima de sus rivales de Argentina, Chile, Colombia, Brasil y Paraguay, alcanzando 14 puntos en medio de sus victorias.

Tras 28 años de sequía, el cuadro compuesto por las destacadas María Salinas, Luisamariana Mesones, Ximena Benites, Camila Zignaigo y Aitana Tuesta, devolvieron al Perú al podio, recordando los títulos obtenidos en 1996 y 1997.

Florista nacional se baña en oro

El floretista Renzo Fukuda se hizo acreedor de la medalla de oro al imponerse en la final al guatemalteco Cristian Porras, y con ello, consiguió la primera presea para la delegación nacional en la actual edición.

En esta modalidad de la esgrima, el peruano de origen nikkei demostró su superioridad y no le dio chances a su rival centroamericano.

¡MEDALLA DE ORO PARA PERÚ! 🇵🇪🥇



Renzo Fukuda 🇵🇪 se impone con autoridad, 15-6 a Cristian Porras 🇬🇹, y se queda con la final de florete masculino, consiguiendo LA PRIMERA MEDALLA DE ORO PARA PERÚ EN #ASU2025. No perdió un solo combate. ¡Gracias, Renzo! 💪✨️🇵🇪

Con un contundente 15 a 6, se quedó con la presea dorada. Además, el representante peruano no perdió ni un solo combate en las rondas previas.

La fase de grupos estuvo compuesta de cinco asaltos y en cada uno, Fukuda sacó a relucir sus dotes con el florete. Esto lo puso como un candidato para subir a lo más alto del podio, lo que luego consiguió ante Porras, que no pudo reaccionar ante cada puntazo que asestó el floretista de 18 años.

De esta manera, el Perú se llenó de orgullo, luego que el equipo de golf nacional consiguiera la segunda medalla de oro, en el marco del desarrollo de los Juegos Panamericanos Junior 2025, en Asunción, Paraguay. El equipo en modalidad mixto se destacó entre los demás competidores.