Hinchas de Alianza Lima DESTRUYEN a Paolo Guerrero tras eliminación de la Copa Libertadores: "¡Cobarde!"

Alianza Lima no tuvo la mejor de sus noches y quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026, a manos del club paraguayo Sportivo 2 de May, en plena Fase 1. El equipo dirigido por Pablo Guede fue duramente criticado por su pobre actuación y no demostrar un buen performance a nivel nacional.

Hinchas de Alianza Lima arremeten contra Paolo Guerrero

Resulta que, durante el encuentro que se disputó anoche, el histórico goleador de la selección peruana tuvo la gran oportunidad de abrir el marcador ante Sportivo 2 de Mayo, desde la vía penal, sin embargo, decidió ceder dicha responsabilidad al ecuatoriano Eryc Castillo, quien terminó errando.

Fue así que, al término del cotejo en el estadio Alejandro Villanueva, que culminó 2-1 en el global a favor del cuadro guaraní, el 'Depredador' se vio totalmente afectado por la dura derrota del equipo de sus amores. Desconsolado y tendido sobre el gramado vio escapar las chances de continuar disputando un torneo internacional.

Acto seguido, el técnico del cuadro íntimo, Pablo Guede se acerca a él para levantarlo a modo de apoyo, quedando así en total resignación. Mientras tanto, en las tribunas de Matute, los hinchas 'blanquiazules' expresaron su total desazón por la eliminación de su equipo y arremetieron directamente contra el experimentado ariete nacional.

Así lo evidenció un video que viene circulando en redes sociales como Facebook, X (antes Twitter) e Instagram, en el que se evidencia el fastidio y la molestia por la derrota. "¡Paolo cobarde la ****** de tu madre!", aseveraron tajantemente.

Nooo jajajaja pic.twitter.com/2nYmhYJQDF — Jr Vela SC (@SC260495) February 12, 2026

La razón por la que no pateó el penal

Luego de culminar el encuentro por Copa Libertadores, Paolo Guerrero fue abordado por los medios de comunicación en zona mixta en el que consultaron sobre cuál era la opinión que tenía tras la eliminación de Alianza Lima, así como cuál fue la razón por la que decidió no patear el penal ante Sportivo 2 de Mayo.

"No me sentía con confianza, asumo la responsabilidad. La culpa es mía por no patear el penal. Venía con un poco de desgaste (...) la eliminación es dura, no esperábamos esto, esperábamos revertir lo que nos pasó en Asunción. Creo que es muy duro, inexplicable. Tenemos una temporada todavía por delante y a levantar cabeza", señaló.

🎙 Paolo Guerrero, jugador de Alianza Lima: "No me sentía con confianza para patear el penal y asumo la responsabilidad. La culpa es mía. Esperábamos revertir lo que pasó en Paraguay y fue muy duro. Tenemos una temporada por delante y debemos levantar la cabeza"#AlÁngulo 🥅⚽ pic.twitter.com/kEEzaHfgt0 — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) February 12, 2026

Es así que, totalmente indignados y molestos, desde las tribunas del estadio Alejandro Villanueva, los hinchas de Alianza Lima arremetieron contra Paolo Guerrero calificándolo de "cobarde" por no ejecutar un penal a favor del equipo en el cotejo ante 2 de Mayo, que quizá pudo cambiar la historia de la eliminación de la Copa Libertadores.