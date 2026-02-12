Megapuerto de Chancay: PCM anuncia medidas contra fallo judicial que restringe fiscalización de OSITRÁN

12/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Presidencia del Consejo de Ministros anunció que tomará las medidas judiciales necesarias contra el fallo del Poder Judicial, que favorece a Cosco Shippin y limita la fiscalización del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRÁN) en el megapuerto de Chancay.

Cosco Shippin debe cumplir la normativa

A través de un comunicado, la PCM se refirió al fallo judicial que favorece a Cosco Shipping y evita la fiscalización en el megapuerto de Chancay. En ese sentido, resaltaron que en nuestro país la actividad económica es libre.

"En el Perú, la iniciativa es libre y se ejerce en una economía social de mercado que promueve y vigila la libre competencia, protege la propiedad privada, y establece que la inversión nacional y extranjera están sujetas a las mismas condiciones, tal como lo establece el artículo 63 de la Constitución Política del Perú", señalan al inicio.

Por ello, señalaron que la Política de Estado en nuestro país es la promoción de la inversión extranjera, sin importar su procedencia, todo con el fin de impulsar el desarrollo económico nacional para mejorar la infraestructura, promover la competitividad y la lucha contra la pobreza.

En esa línea afirmaron que el Terminal Portuario de Chancay, de propiedad de Cosco Shopping, "debe cumplir con lo establecido por el ordenamiento normativo peruano", esto incluye la regulación en materia de seguridad portuaria a cargo de de diferentes instituciones que están presentes en el lugar ejerciendo su control y fiscalización.

Acciones penales

Se refieren a la Autoridad Portuaria Nacional, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú, la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria y Aduanas, la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental y la Municipalidad Distrital de Chancay.

Sin embargo, solo a OSITRÁN el Poder Judicial le ordenó abstenerse de ejercer sus funciones regulatorias, supervisoras, fiscalizadoras y sancionadoras en el Megapuerto de Chancay.

"Declarando, además, inaplicables a las operaciones del referido terminar y diversas normas legales que sustentan las competencias de OSITRÁN. De configurarse tales supuestos, la Presidencia del Consejo de Ministros, en cumplimiento de la normativa legal vigente, hará uso de los recursos procesales que la ley le faculta", informaron.

A ello, se suma el anuncio de la presidenta de OSITRÁN, Verónica Zambrano, quien informó que tras ser notificados del fallo, apelarán la medida dictada por el poder Judicial en primera instancia.

