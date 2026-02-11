DT de 2 de Mayo calienta la previa ante Alianza Lima y lanza advertencia: "A la hora de jugar las armas se igualan"

11/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En la antesala del encuentro que se disputará esta noche entre Alianza Lima y Sportivo 2 de Mayo, el entrenador del cuadro paraguayo calentó el cotejo y lanzó una tajante advertencia durante una entrevista concebida a un programa de YouTube.

DT de 2 de Mayo calienta previa ante Alianza Lima

La delegación del conjunto del "gallo norteño" ya se encuentra en Lima para afrontar el cotejo que disputará ante el cuadro blanquiazul este miércoles, correspondiente a la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026.

Horas antes del partido, el técnico del club de Paraguay, Eduardo Ledesma, concedió una entrevista exclusiva al programa digital Fútbol Satélite en el que habló sobre cómo llegan sus dirigidos al encuentro de esta noche.

Al respecto, señaló que han tenido cotejos importantes que si bien han sido exigentes, los jugadores finalizaron de buena forma y sin tener lesiones. "Se nota que el resto físico lo tienen", manifestó.

Al ser consultado si es que considera que este partido de vuelta será igual al de ida que se disputó en territorio paraguayo, el estratega puso la total responsabilidad al equipo íntimo al señalar que "tiene la urgencia" para salir a buscar un resultado favorable, esto debido a que Sportivo 2 de Mayo cuenta la ventaja de haber ganado 1 a 0 en el partido de ida.

"A la hora de jugar las armas se igualan"

Otra de la consultas, fue cuál si considera que el club al clasificar a esta instancia del torneo continental, siendo su primera participación internacional y teniendo en cuenta la diferencia de presupuesto en comparación otros equipos, sobre ello atinó a decir que no. Porque señaló que "uno siempre debe ser competitivo juegue con quien juegue".

"Sabemos que enfrentamos a un rival de mayor jerarquía y presupuesto que nosotros, pero a la hora de jugar las armas se igualan, como lo hicimos en el primer partido", manifestó el entrenador.

La verdad es que, este miércoles 11 de febrero desde las 7 y 30 se definirá si Alianza Lima o Sportivo 2 de Mayo continúan en carrera en la Copa Libertadores 2026, por lo que el estadio Alejandro Villanueva será el escenario donde se sabrá si la alegría será peruana o paraguaya.