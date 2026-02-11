Carlos Zambrano quiso quedarse en Alianza Lima pese a denuncia: "No tiene conciencia de la gravedad de sus actos"

11/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La polémica en Alianza Lima no cesa. Tras la denuncia por abuso sexual presentada por una joven argentina contra tres jugadores del club, se reveló que Carlos Zambrano manifestó su deseo de permanecer en la institución, pese al escándalo que sacudió al plantel. La información generó gran revuelo entre los hinchas y en redes sociales.

Carlos Zambrano quiso quedarse en Alianza Lima

Según el periodista Eddie Fleischman, Carlos Zambrano mostró su intención de continuar en el club, aun cuando la situación extradeportiva complicaba su permanencia.

"Hasta lo conversado ayer (lunes 11) están buscando una salida negociada. Zambrano se quería quedar, se aferraba a quererse quedar en Alianza. Le han dicho 'no hay forma'", contó el comunicador en el programa Full Deporte.

Eddie Fleischman también criticó la actitud de Carlos Zambrano respecto a su comportamiento dentro del club: "Carlos Zambrano no tiene conciencia de la gravedad de sus actos. No se da cuenta de la gravedad de sus actos".

"Es como un niño que no tiene uso de razón, que no tiene noción de la realidad, no tiene noción de lo que está bien y lo que está mal", añadió el periodista.

Asimismo, Fleischman cree que el entorno del jugador también estaría influyendo en su percepción, haciéndole creer que sus pensamientos y decisiones son correctos.

"Hay en su entorno alguien quizás que lo engaña y le hace creer que todos sus pensamientos son correctos y que todos los que lo critican estamos mal", finalizó.

Carlos Zambrano rompe su silencio

Carlos Zambrano rompió su silencio por primera vez sobre la acusación de abuso sexual que enfrenta por parte de Sol, una joven argentina de 22 años.

El defensor explicó que sus abogados le pidieron no dar detalles sobre el proceso en curso, aunque dejó claro que confía plenamente en que las autoridades de Perú y Uruguay investigarán el caso correctamente.

"Ante todo, gracias por el interés en esclarecer el caso, pero bueno, mis abogados me han pedido que por favor no dé ninguna declaración. Confío plenamente en las autoridades uruguayas y en las peruanas, que lleven bien el caso y que se resuelva pronto", expresó en diálogo con Panamericana.

Así, el periodista Eddie Fleischman contó que Carlos Zambrano se aferraba firmemente a la idea de seguir en Alianza Lima, aunque la directiva le respondió claramente que "no hay forma", marcando el definitivo fin de cualquier intento por permanecer en el club victoriano.