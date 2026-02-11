Carlos Zambrano quedó oficialmente desvinculado de Alianza Lima tras denuncia de abuso sexual

11/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima parece haberle puesto fin a la polémica en la que se vieron envueltos tres de sus jugadores tras haber sido acusados de abuso sexual por una joven argentina de solo 22 años. Luego de confirmar las salidas de Miguel Trauco y Sergio Peña, ahora hizo lo propio con Carlos Zambrano.

Carlos Zambrano dejó de pertenecer a Alianza Lima

A través de un comunicado, los íntimos dieron a conocer que el defensor de 36 años y el club llegaron a un acuerdo para ponerle fin al vínculo contractual que los unía. Como se recuerda, la institución decidió su separación indefinida tras tomar conocimiento de la indisciplina ocurrida en Montevideo mientras participaban en la Serie Río de La Plata.

"El Club Alianza Lima informa a sus hinchas y a la opinión pública que el futbolista Carlos Zambrano ha dejado de pertenecer oficialmente a nuestra institución, tras haberse alcanzado un acuerdo entre ambas partes", indicaron.

Ahora, ninguno de los tres involucrados como Sergio Peña, Miguel Trauco y Carlos Zambrano, continúa en Alianza Lima tras esta grave denuncia procedente de Argentina. Con ello, se cumple el pedido de los miles de hinchas blanquiazules quienes exigían que los futbolistas en cuestión sean desvinculados lo más pronto posible.

Carlos Zambrano dejó de ser jugador de Alianza Lima.

Es importante precisar que este anuncio se da a solo horas de que el elenco dirigido por Pablo Guede reciba a 2 de Mayo en Matute por la vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores. De momento los paraguayos vienen accediendo a la primera fase ya que vencieron en la vida por la mínima diferencia.

Quería quedarse en Alianza Lima

Antes de este pronunciamiento oficial, el periodista Eddie Fleischman aseguró que Carlos Zambrano intentó de todas las formas posibles quedarse en Alianza Lima a pesar de lo ocurrido. El 'colorado' indicó este hecho y de paso aprovechó en cuestionar el accionar del defensor asegurando que no tiene conciencia de los hechos ocurridos el pasado domingo 18 de enero.

"Hasta lo conversado ayer (lunes 11) están buscando una salida negociada. Zambrano se quería quedar, se aferraba a quererse quedar en Alianza. Le han dicho 'no hay forma'", indicó en Full Deportes.

En resumen, Alianza Lima comunicó oficialmente la desvinculación de Carlos Zambrano tras haber sido denunciado por abuso sexual. El club aseguró que esta decisión se tomó tras haber llegado a un común acuerdo entre ambas partes.