Mujer encuentra a su esposo montando bicicleta con su amante y arma escándalo: "Para que respete"

Una vez más, una infidelidad desató una gran pelea entre dos mujeres que luchan por el amor de un hombre. Un video que se ha viralizado en redes sociales muestra el preciso instante en que una mujer encuentra a su esposo paseando en bicicleta con su amante a tempranas horas de la mañana, lo que desencadenó una batalla campal.

Descubre a su esposo bicicleteando con la amante

En el video se puede apreciar el preciso instante en que la esposa encuentra a su esposo manejando bicicleta junto a una joven, a quien procede a agredir directamente, jalándola de un lado a otro, mientras esta intentaba defenderse, pero sin éxito.

El hecho ocurrió en plena vía pública y, al parecer, era una zona muy transitada por otros ciclistas, quienes, al ver la situación, se acercaron para intentar separarlas, pero ninguna daba su brazo a torcer. Mientras tanto, el hombre estaba sorprendido y también intentaba calmar la situación.

"¡Para que respete!", se escuchó decir a la esposa en voz alta a la joven que acompañaba a su esposo, dando a entender que ambos se habrían burlado de ella con la excusa de salir a hacer ejercicio.

El video no tardó en hacerse viral en Colombia, país donde ocurrió el incidente, aunque también llegó a otras partes de Latinoamérica. Los internautas cuestionaron la decisión de la mujer de golpear a la amante, indicando que, en realidad, debería reclamarle a su esposo.

Otro caso de infidelidad

Una situación de infidelidad se ha desatado en Riad, Arabia Saudita que terminó por convertirse en un suceso de alto riesgo en el que la fémina desafió la gravedad.

El hombre se encontraba en su departamento en compañía de su amante, cuando de pronto, de forma inesperada, llegó la esposa. Ello ocasionó que la mujer salga despavorida a fin que no la descubran por lo que tomó una decisión de alto voltaje.

Realizando una peligrosa hazaña de altura, procedió a escapar por la ventana del domicilio que se encontraba en el piso 13 de un edificio de 16 niveles. Vale indicar que, el origen del material no ha sido confirmado, pero la escena ha generado comentarios y reacciones en distintos países.

De acuerdo a las imágenes, tras salir de la ventana, la mujer se queda suspendida en la fachada del condominio, mientras se aferra de manera precaria en su búsqueda de desplazarse hacia otro apartamento.

Es así que, el incidente generó un intenso debate en redes sociales sobre cómo enfrentar una infidelidad y hasta dónde pueden llegar las emociones. Mientras algunos justificaron la reacción de la esposa, otros criticaron la violencia y recordaron que el principal responsable sería el esposo involucrado en la traición.