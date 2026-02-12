Paolo Guerrero revela la verdadera razón por la que decidió no patear el penal a favor de Alianza Lima

12/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Luego de la dolorosa eliminación ante 2 de Mayo, Paolo Guerrero contó qué lo llevó a no ejecutar el penal para Alianza Lima —que finalmente fue pateado por Eryc Castillo—, en una jugada que pudo cambiar el rumbo del encuentro.

¿Por qué Guerrero no pateó el penal?

La eliminación de Alianza Lima dejó un ambiente cargado de frustración en el plantel y en la tribuna. Durante el encuentro ante 2 de Mayo de Paraguay, el cuadro blanquiazul tuvo una oportunidad clave desde los doce pasos.

Sin embargo, el encargado habitual de asumir ese tipo de responsabilidades, Paolo Guerrero, optó por no ejecutar el disparo.

Apenas terminó el compromiso, el delantero se acercó a la zona mixta para aclarar lo sucedido en la cancha y, sin rodeos, explicó su decisión.

"No me sentía con confianza para patear el penal. Venía con un poco de desgaste, pero nada, asumo la responsabilidad", afirmó el capitán blanquiazul.

Paolo Guerrero pidió no buscar culpables

Más allá del penal, Paolo Guerrero no ocultó su frustración por el resultado y por la forma en la que se les escapó el partido. El atacante calificó el desenlace como un golpe fuerte para el grupo que dirige Pablo Guede.

"No supimos manejar el resultado. Nos pusimos en ventaja y rápidamente vino el penal que nos complicó", explicó al referirse al trámite del encuentro, reconociendo que hubo errores que terminaron siendo determinantes.

Ante la insistencia de la prensa por buscar culpables, el 'Depredador' fue claro al respaldar a todo el equipo y y pidió que no se busquen culpables dentro del equipo. "No podemos echarle la culpa a una sola persona, somos un grupo y tenemos que poner la cara todos", sostuvo.

También tuvo palabras para la hinchada íntima, que terminó golpeada tras una nueva eliminación internacional. "Todo el mundo termina frustrado. Los jugadores, lo sentimos mucho, dimos la vida dentro del campo", señaló el delantero de Alianza Lima, reflejando el malestar que se vive puertas adentro.

Paolo Guerrero piensa en la Liga 1

Pese al duro momento, Paolo Guerrero pidió pasar la página y enfocarse en lo que viene para la temporada local. "No puedo decir que es un fracaso porque tenemos todavía una temporada por delante. El sábado tenemos un partido importante donde necesitamos ganar", remarcó.

"Es muy duro, inexplicable, pero tenemos que continuar trabajando y corregir los errores para lo que viene", concluyó el máximo goleador.

Así, Paolo Guerrero explicó que decidió no patear el penal y le dejó la responsabilidad a Eryc Castillo, al no sentirse con la confianza en ese momento, en una jugada que terminó marcando la eliminación de Alianza Lima ante 2 de Mayo.