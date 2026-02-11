Con Guerrero y Girotti desde el arranque: El sorpresivo once de Alianza Lima para enfrentar a 2 de Mayo

11/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima está listo para recibir a 2 de Mayo en lo que será su partido más importante en lo que va del año. Los íntimos deberán remontar el 1-0 de la ida para seguir con vida en la Copa Libertadores en su camino rumbo a clasificar a la fase de grupos.

El sorpresivo once de Alianza Lima

Y a solo pocas horas de este esperado partido, Pablo Guede ya tendría listo el once que mandará al campo de juego de Matute en busca de un triunfo. Como se recuerda, el estratega argentino ha sido fuertemente cuestionado por la alineación que conformó en la ida donde cayeron por 1-0 ante los paraguayos.

Ahora, el estratega argentino parece haber dejado atrás los experimentos ya que mandará a un equipo similar al que venció con lo justo a Comerciantes Unidos en el Torneo Apertura. Con la lesión de Guillermo Viscarra, Alejandro Duarte continuará siendo el portero que custodie la meta íntima.

La defensa presentará un solo cambio respecto al último encuentro de Liga 1 ya que Cristian Carbajal ingresará en reemplazo de Marco Huamán por el lateral izquierdo, mientras que Mateo Antoni, Renzo Garcés y Luis Advíncula completarán la línea de 4.

Pese a las críticas en su contra, Gianfranco Chávez continuará siendo el único mediocampista de marca, aunque en esta oportunidad tendrá a Jairo Vélez a su lado. Gaspar Gentile y Eryc Castillo jugará bien abiertos por la banda derecha e izquierda, respectivamente.

Finalmente, Paolo Guerrero y Federico Girotti serán los delanteros en esta inédita formación. De momento se desconoce si la figura táctica será la de un 4-4-2 con dos puntas o si el cuadro íntimo se parará 4-3-3 con Girotti haciendo las labores de extremo.

Lo más importante será la paciencia

Luego de la victoria ante Comerciantes Unidos, Pablo Guede se refirió a lo que sería el duelo ante los paraguayos de este miércoles 11 de febrero a las 7:30 p.m. El argentino reveló que el factor clave para encontrar el resultado será la paciencia ya que no deben caer en desesperación a pesar del marcador adverso.

"No podemos dejar ser nosotros mismos, como nos pasó hoy en los últimos 5 minutos. Tenemos que defendernos con la pelota. Lo más importante es la paciencia, el partido del miércoles requiere de mucha paciencia, de no jugar a un ritmo que no corresponde, porque eso llevará a equivocarte, tenemos dos días para trabajarlo y creo lo haremos bien", indicó.

En resumen, Pablo Guede tendría definido a su once para enfrentar a 2 de Mayo con la inclusión de Paolo Guerrero y Federico Girotti.