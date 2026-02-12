RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Deportes
Drama íntimo

Eryc Castillo rompe su silencio tras fallar penal que dejó fuera a Alianza Lima de la Libertadores 2026

Tras una noche para el olvido en Matute, Eryc Castillo rompió su silencio luego de fallar un penal decisivo en la derrota de Alianza Lima, una acción que terminó costándole la eliminación de la Copa Libertadores 2026.

12/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 12/02/2026

Luego del empate ante 2 de Mayo en el Estadio Alejandro Villanueva, y con Alianza Lima ya eliminado de la Copa Libertadores 2026, Eryc Castillo rompió su silencio tras fallar un penal clave en la derrota blanquiazul, una jugada que lo dejó en el centro de la polémica y lo llevó a dar la cara ante la prensa.

Eryc Castillo da la cara tras fallar penal

La noche en Matute dejó un trago amargo imposible de pasar para la hinchada blanquiazul. Alianza Lima apenas pudo sacar un empate ante 2 de Mayo y ese resultado terminó por sepultar su ilusión en la Copa Libertadores 2026, dejándolo fuera del torneo y frustrando el objetivo de meterse en la Fase 2.

Uno de los momentos más tensos del partido se vivió cuando Eryc Castillo tomó el balón para ejecutar un penal que podía cambiar el rumbo de la serie. Sin embargo, el arquero rival terminó ahogando el grito de gol y, con ello, el sueño de los íntimos.

Tras el pitazo final, el jugador ecuatoriano fue uno de los pocos que se detuvo a hablar con los medios y no esquivó la situación. "Creo que teníamos un partido planteado para podernos quedar con la clasificación. Lamentablemente el arquero atajó, fue mérito también de él", comentó, visiblemente afectado.

Castillo revela cómo Alianza se levantará

Ya con la eliminación consumada, Eryc Castillo también se refirió al desarrollo del partido y al esfuerzo del plantel durante los 90 minutos. Para el ecuatoriano, el equipo sí logró plasmar la idea que se había trabajado en la previa.

"Hicimos todo lo que pudimos, atacamos por todos los lados. Tratamos de manejar el partido a lo que quisimos. Lamentablemente el resultado no alcanzó. Esto es fútbol. Hay tres resultados, lamentablemente nos tocó el peor", sentenció.

Para el popular 'Culebra', el golpe anímico es fuerte, pero el grupo no puede quedarse anclado en la frustración. En medio de la desazón, Castillo dejó un mensaje directo sobre lo que viene para Alianza Lima.

"Hay que levantar la cabeza, seguir, esto continúa. Me quedo con el esfuerzo de mis compañeros y con la satisfacción de que lo intentamos por todos lados. Triste por esto, pero hay que continuar", añadió.

Así, tras el penal errado que sentenció la eliminación de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2026, Eryc Castillo rompió su silencio, reconoció el mérito del arquero de 2 de Mayo y valoró el esfuerzo del equipo blanquiazul.

