Hugo Sotil y la vez que abandonó la concentración del Barcelona para jugar la final de la Copa América

El día de hoy, 30 de diciembre del 2024, Hugo 'Cholo' Sotil falleció a los 75 años. Uno de los grandes ídolos del fútbol peruano es recordado por profesar su enorme amor a la camiseta 'blanquirroja', como la vez que se escapó del Barcelona para jugar por su selección.

En conversación con Pedro Paredes para el programa 'Hablemos Claro', el periodista Óscar Paz contó la curiosa anécdota que inmortalizó la figura del 'Cholo' Sotil en el corazón de los fanáticos peruanos.

El conductor de Exitosa Deportes contó como al ser una de las grandes figuras del Barcelona de España, el peruano no pudo obtener el permiso necesario para representar al Perú en la Copa América de 1975. Sotil esperó paciente su oportunidad para llegar al partido definitorio.

La selección se instaló en la final frente a Colombia, la cual se tuvo que definir en un tercer partido de desempate. Dicho duelo fue donde el 'Cholo' Sotil se robó todas las portadas al anotar el único tanto del partido y conseguir que la selección peruana se consagre campeona del certamen.

No obstante, para lograr esta hazaña Hugo Sotil tuvo que tomar la decisión de ir contra las reglas impuestas por el cuadro español y escaparse de la concentración. Óscar Paz contó que pudo haber sido uno de los factores para que el peruano no continúe más años en el Barça.

Incluso, se dijo que pudo haberse perdido la final de la Copa América. En palabras del periodista deportivo, hubo un tema con los pasaportes que casi deja a la leyenda del fútbol peruano fuera de su partido consagratorio.

"Pudo perderse la final de la Copa América, porque él llega con pasaporte español y desde la Confederación Sudamericana de Fútbol le dicen que no puede jugar porque no había traído su pasaporte peruano. Y felizmente su esposa había metido su pasaporte en el maletín. Tuvo suerte, porque de lo contrario no hubiera podido jugar el torneo", contó Óscar Paz sobre la llegada de Sotil previo a la fina de la Copa América.