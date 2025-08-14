Ignacio Buse avanza en Cancún: Tenista peruano venció en dos sets a colombiano Daniel Galán

14/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras la tormenta, llegó la calma para Ignacio Buse. El tenista peruano se impuso por 7-6 y 6-4 al colombiano Daniel Galán, por la ronda de 32 del Challenger de Cancún. Su partido que se debió jugar el último miércoles 13 de agosto, fue interrumpido por una intensa lluvia en esta ciudad mexicana.

Buse abajo antes de la interrupción

En la jornada del miércoles, las condiciones climáticas advertían a los organizadores y el partido demoró en iniciar. Una vez comenzado, fue el colombiano, 144 del ranking ATP el que estuvo más efectivo. Con un quiebre, se puso 4-3 arriba, hasta que las precipitaciones aumentaron y obligaron a la cancelación hasta nuevo aviso.

La reanudación se dio en la tarde este jueves 14 de agosto y todo cambió para Ignacio Buse. De forma rápida, igualó el quiebre de Galán y luego forzó el tie break. En esta definición del primer set, el peruano mostró más efectividad en un juego largo y se impuso por 10-8.

Ignacio Buse off and running 🏃‍♂️



After the rain, the Peruvian overcomes Galan 7-6(8), 6-4 to advance to the second round in Cancun#ATPChallenger pic.twitter.com/ZM8dYuHxuW — ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) August 14, 2025

Para la tercera manga, el jugador nacional mejoró con sus golpeos. Aunque el 'cafetero' lo obligaba a jugar desde muy atrás, muy al estilo de Daniil Medvédev, desde el saque fue superior, contabilizando ocho aces. Con dos quiebres a su favor en este periodo, cerró sirviendo y sacando a su rival de la cancha, que frustrado, aceptó la derrota.

Siguiente desafío para Buse

Ignacio Buse tiene previsto disputar el dobles, junto al veterano argentino Marco Trungelliti. Sin embargo, la interrupción de su encuentro con Galán, obliga a la organización a apretar el cronograma y esta noche debería disputar su duelo de octavos de final, aún sin conocer a su adversario.

Este saldrá del duelo entre el australiano Tristan Schoolkate, preclasificado número cinco y el kazajo Beibit Zhukayev, que entró por la qualy. Aún queda por saber si la primera raqueta nacional optará por disputar el singles o dobles en este Challenger.

Cabe recordar que el tenista peruano disputará la clasificación del US Open, fase que se disputará del 18 al 21 de agosto. Buse utilizó este torneo en suelo mexicano como una preparación previa, debido a que gran parte de la temporada lo ha hecho sobre arcilla, una superficie más lenta que el clay.

De este modo, Ignacio Buse avanzó en el Challenger de Cancún, al vencer al colombiano Daniel Galán. Pese a la interrupción por la lluvia, el tenista peruano jugó con cautela y precisión para imponerse y avanzar a los octavos de final.