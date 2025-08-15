Felipe Vizeu en su presentación con Sporting Cristal: "Me motivó la grandeza e historia que tiene"

15/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Este viernes 15 de agosto se realizó la presentación del delantero Felipe Vizeu como flamante refuerzo de Sporting Cristal. El futbolista brasileño en compañía de Julio César Uribe, dio sus impresiones a su llegada a La Florida y las cosas que le motivaron para aceptar la oferta de los rimenses.

La grandeza de Sporting Cristal

Obligado a hablar en portugués, el ariete de 28 años respondió a la prensa sobre sus primeras impresiones del cuadro celeste. Entre sus apreciaciones, destacó a jugadores peruanos con los que jugó o supo que tuvieron un paso en el fútbol de su país.

"Tiene historia Cristal. Me dio mucha motivación para venir aquí. Un club grande. Lo importante es que yo vengo aquí para sumar, por conocer a muchos jugadores de aquí, a Paulo (Autuori) también como entrenador. Lo que importa ahora es que estoy muz feliz aquí", manifestó Vizeu.

Conociendo que disputó su último partido el fin de semana anterior, con el Clube do Remo, de la Serie B brasileña, el futbolista se animó a responder si está apto para jugar este sábado. El delantero descartó su presencia ante Deportivo Binacional en Juliaca.

"No viajo, porque llegué ayer e hice los exámenes y hoy fue mi primer entrenamiento. He estado bien físicamente, he estado trabajando, he estado jugando. Sería importante que entrenase un poco más para poder jugar con el equipo", sostuvo.

Uribe cerró el plantel

Sobre más incorporaciones para Sporting Cristal, el Director General de Fútbol en Sporting Cristal, Julio César Uribe, descartó que se fiche a otro futbolista. Con esto, el 'Diamante' descartó la posibilidad de la llegada de Pedro Aquino, quien sonó para llegar para el resto de la campaña.

"Nos habíamos comprometido en su momento incorporar cuatro refuerzos, justamente con Felipe, que es el cuarto, damos por concluido este compromiso. A partir de ahora fortalecer la posición en la que nos encontramos. Estamos muy confiados de consolidar el objetivo de fin de año", expresó el directivo.

Cabe señalar que los 'Cerveceros' marchan en el primer lugar del torneo Clausura con 13 puntos tras cinco jornadas disputadas. Aunque iguala en puntaje con Universitario de Deportes, la mejor diferencia de goles, al no haber recibido ninguno, le permite ubicarse en la cima de la clasificación.

De esta forma, el delantero Felipe Vizeu tuvo su presentación oficial con Sporting Cristal. El jugador brasileño manifestó su felicidad de llegar a la entidad celeste y esperar aportar con goles para conseguir el título de la Liga1 a fin de año.