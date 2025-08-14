André Carrillo rompe su silencio sobre supuesta rencilla con Alex Valera: ¿Qué dijo el jugador de la Blanquirroja?

14/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección peruana atraviesa uno de sus momentos más críticos pues prácticamente ya se encuentra al borde la eliminación al Mundial 2026. En ese trayecto, hubieron cambios de entrenadores, primero fue Juan Reynoso, posteriormente Jorge Fossati y finalmente Óscar Ibañez. Sin embargo, se suscitaron problemáticas en resultados y a ello se le sumó la incorporación de nuevos jugadores provocando el cambio en la oncena titular.

Alex Valera y su paso al costado en la selección

Uno de los casos más controversiales fue el de Alex Valera, quien tomó la inesperada decisión de desconvocarse de la Blanquirroja, en el marco de la fecha doble de marzo en el que se disputarían los cotejos ante Bolivia y Venezuela. Al respecto, explicó que las razones eran de índole personal lo que dificultaba su presencia en los llamados y las concentraciones del combiando patrio.

El caso del ariete de Universitario dio a pie a múltiples rumores que aseguraban que su salida abrupta de la Bicolor se debía a que tendría alguan rencilla con Paolo Guerrero, quien en su momento desmintió ello. Y posteriormente, André Carillo, también fue involucrado. en el caso

André Carrillo se pronuncia sobre Alex Valera

André Carrillo sostuvo una entrevista con el periodista Eddie Fleischman, para el programa 'Full Deporte', en el que no fue ajeno a responder sobre la ausencia de Alex Valera en las convocatorias de la selección peruana debido a que también lo involucraban en este caso. Lejos de tomarlo con incomodidad, el jugador de Corinthians respondió sin titubeos.

"Sinceramente, no sé qué pasó. Me gustaría saber porque primero mencionaban que Paolo Guerrero había discutido con él, después dijeron que yo había discutido con él. Si discutió conmigo algo está mal, porque yo no discuto con nadie, pero todo lo contrario, siempre fue bien recibido", manifestó Carrillo.

En tal sentido, la 'Culebra' considera que cabe la posibilidad que Alex Valera priorice estar en la 'U' antes que en la selección peruana y que a raíz de que fallara un penal ante Australia, por el repechaje al Mundial Qatar 2022, haya perdido la confianza para vestir la camiseta de la Blanquirroja. Asimismo, aseguró que la relación con el '9' crema es buena.

De esta manaera, André Carrillo rompió su silencio tras los rumores que aseguraban que tendría una rencilla con Alex Valera, razón por la cual el delantero de Univeristario decidió dar un paso al costado en la selección peruana.