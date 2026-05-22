Sporting Cristal: Bus que trasladaba al plantel en Cartagena fue apedreado tras derrota ante Junior

22/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Sporting Cristal atraviesa por un complicado momento tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores. Los celestes cayeron recientemente en Colombia ante Junior de Barranquilla complicando así sus chances de clasificar a los octavos de final de la competición.

Apedrearon bus de Sporting Cristal en Cartagena

A raíz de esta negativa actualidad, un importante grupo de la hinchada bajopontina se ha mostrado alterada contra los futbolistas, comando técnico y directiva. Esto se vio reflejado en Cartagena donde ocurrió un lamentable ataque al bus que los trasladaba en esta ciudad colombiana.

De acuerdo a la información brindada por el periodista Paul Pérez en la última edición del programa 'Modo Fútbol' en YouTube, un grupo de presuntos hinchas de Sporting Cristal atacó a pedradas el vehículo en el que iban los futbolistas al momento de salir del estadio donde cayeron ante Junior.

En las imágenes presentadas en este espacio se logra observar como varias de las lunas del bus se encuentra rotas completamente a raíz de este hecho. Por suerte, ninguno de los integrantes de la delegación resultó herido por lo que todos volvieron sin problema a nuestra capital.

¡ATACARON BUS DE SPORTING CRISTAL!



En Cartagena, rompen lunas del bus celeste luego de la derrota ante Junior. pic.twitter.com/HynCgwUOl9 — Paul Pérez Rioja (@PaulPerezRioja) May 22, 2026

Uribe envió contundente mensaje al hincha

Precisamente, a la llegada del primer equipo rímense al aeropuerto internacional Jorge Chávez, Julio César Uribe, director general del club, conversó con la prensa y respondió a los diversos cuestionamientos que se dan por este mal momento.

Según indicó, hay un profundo respeto por el aficionado que exigen mejores resultados, pero también pidió que continúe el apoyo para poder salir de este complicado presente.

"Al hincha es lo que más respeto, más valoro. Y no puedo hablar de todos los hinchas. Hay un sector de los hinchas que están más incómodos que otros y lo entendemos. Al hincha que apoya y por ahí no, lo vamos a respetar siempre", indicó.

En esa misma línea, el 'Diamante' aseguró que están trabajando para salir a flote y que lo último que harán es despistar al hincha para no recibir críticas.

"No nos vamos a confrontar contra ellos porque sabemos lo importante que son para la institución. Y no los vamos a huev... si es lo que quieren escuchar. A menos yo en mi vida nunca me he identificado con eso. Tenemos la misma bronca o más que ellos", añadió.

En resumen, el bus que trasladaba a Sporting Cristal en Cartagena luego de la derrota ante Junior por la Copa Libertadores.