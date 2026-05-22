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Viajarán con estilo

Selección Argentina viajará al Mundial 2026 en avión inspirado en Messi con 'la 10'

Aerolíneas Argentinas presentó un avión temático con el número 10 y las tres estrellas de la Selección. El equipo de Scaloni ya tiene fechas confirmadas en la fase de grupos y una prelista de convocados.

Aerolíneas Argentinas presentó es diseño del avión que llevará a su selección al
Aerolíneas Argentinas presentó es diseño del avión que llevará a su selección al (Composición Exitosa)

22/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 22/05/2026

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La Selección Argentina vivirá un Mundial con un símbolo especial: Aerolíneas Argentinas presentó el "avión de Messi", una aeronave que llevará a la Albiceleste a Estados Unidos con un diseño inspirado en su capitán.

Con el ala trasera luciendo imponente el número 10, las tres estrellas de los títulos mundiales y detalles de la camiseta, la aeronave de convierte en un emblema de identidad nacional.

El avión temático

El avión fue presentado en Ezeiza y rápidamente se convirtió en tendencia. Los motores llevan la cinta de capitán y la cola incorpora un diseño alusivo al liderazgo de Messi, cuyo 10 también lucía en su momento Diego Armando Maradona.

La aeronave cubrirá vuelos especiales hacia Kansas City y Dallas, sedes de los partidos de Argentina, además de reforzar rutas para hinchas que viajen desde Miami. La iniciativa busca acompañar a la Selección y a los aficionados en una experiencia única, reforzando el vínculo entre el equipo y su gente.

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Calendario confirmado

Argentina debutará el 16 de junio frente a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Su segundo partido será el 22 de junio contra Austria en el AT&T Stadium de Dallas, y cerrará la fase de grupos el 27 de junio frente a Jordania, también en Dallas.

Como cabeza de serie del Grupo J, la Albiceleste buscará avanzar a los dieciseisavos de final, donde podría cruzarse con selecciones de peso como España o Uruguay, dependiendo de su ubicación en la tabla.

Los partidos del Grupo J con la Selección Argentina.
Fixture del Grupo J

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La lista de convocados

Lionel Scaloni entregó a la FIFA una prelista de 55 jugadores, que incluye la base campeona de Qatar 2022 y jóvenes promesas como Claudio Echeverri, Franco Mastantuono y Valentín Barco.

Figuras consolidadas como Lionel Messi, Emiliano "Dibu" Martínez, Enzo Fernández, Julián Álvarez y Lautaro Martínez también forman parte de la nómina. La lista definitiva de 26 futbolistas deberá presentarse antes del 30 de mayo, y la FIFA la oficializará el 2 de junio.

El "avión de Messi" simboliza el espíritu de la Selección Argentina rumbo al Mundial 2026. Con un calendario favorable y una lista que combina experiencia y juventud, la Albiceleste buscará defender el título obtenido en Qatar.

El viaje en esta aeronave temática será el primer paso de una campaña que apunta a la gloria y a un posible bicampeonato histórico, reforzando la idea de que Messi sigue siendo el rostro de la ilusión argentina.

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