¿Guillermo Viscarra dejará Alianza Lima tras suplencia en la Liga 1? Esto se sabe sobre el portero boliviano

22/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima se encuentra muy cerca de consagrarse en la primera parte del año cuando este sábado reciba a Chankas CYC en Matute. Los íntimos podrían consagrarse como ganadores del Torneo Apertura si obtienen una victoria ante los de Andahuaylas, que también pelean por consagrarse esta competición.

¿Guillermo Viscarra se queda en Alianza Lima?

Pero mientras los íntimos se alistas para este importante cotejo en el Estadio Alejandro Villanueva, en los últimos días comenzó a circular un rumor sobre el futuro de Guillermo Viscarra. Según esta versión, el guardameta buscaría salir del equipo victoria tras ser suplente de Alejandro Duarte y las pocas oportunidades brindadas por Pablo Guede.

Incluso, desde Bolivia se indicó que el 'Billy' estaría cerca de llegar al fútbol colombiano en este mercado de mitad de año. Específicamente, se reveló que Millonarios se habría acercado al entorno del portero mientras también negocian con Franco Armani de River Plate.

"Billy Viscarra dejará Alianza por cupo de extranjeros. El portero de la Verde analiza ofertas en Liga1, pero entra en el radar de Millonarios (Col), que espera la respuesta de Franco Armani. Viscarra fue figura en el Repechaje 2026 y en la eliminación de Boca y Gremio", indicó la cuenta Kikai Scouting.

Guillermo Viscarra tiene contrato con Alianza Lima hasta fines de 2026 y presenta una opción para extenderlo. El arquero boliviano está muy encariñado con el club y con su gente —un sentimiento que es recíproco—, y hoy no está analizando ninguna propuesta externa. @Linkeados_ pic.twitter.com/w1M7XU7YJQ — José Varela (@theatharis) May 22, 2026

Se queda en Alianza Lima

Sin embargo, estos rumores quedaron despejados en las últimas horas tras la información vertida por el periodista José Varela en la última edición del programa 'Modo Fútbol' de YouTube. Ahí, el hombre de prensa indicó que Guillermo Viscarra no tiene en mente dejar Alianza Lima y que incluso busca alargar el contrato que vence a fin de este 2026 debido al cariño que le tiene al club.

"Guillermo Viscarra tiene contrato con Alianza Lima hasta fines de 2026 y presenta una opción para extenderlo. El arquero boliviano está muy encariñado con el club y con su gente —un sentimiento que es recíproco—, y hoy no está analizando ninguna propuesta externa", expresó.

Además, el representante del futbolista boliviano, Daniel Gonzales, fue tajante al señalar en Infobae que su jugador mantiene vínculo contractual hasta diciembre dejando de lado cualquier chance de salida. Eso sí, el guardameta deberá convencer a Pablo Guede para recuperar su puesto en el arco blanquiazul.

En resumen, Guillermo Viscarra no saldrá de Alianza Lima en este mercado de mitad de año tras ser suplente en este Torneo Apertura. A pesar de las pocas oportunidades, el arquero boliviano quiere quedarse en el elenco íntimo hasta cumplir su contrato.