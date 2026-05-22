FC Cajamarca responde fuerte a Arley Rodríguez tras denunciar actos de extorsión

22/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El club FC Cajamarca respondió fuerte al futbolista Arley Rodríguez tras denunciar actos de extorsión en una reciente entrevista, razón por la cual aseguró que ya no forma parte del plantel.

La contundente respuesta de FC Cajamarca a Arley Rodríguez

El último jueves, el delantero Arley Rodríguez sostuvo una polémica entrevista con el programa 'Hablemos de MAX' en la que expuso una situación muy grave debido a que expuso que algunos jugadores de FC Cajamarca, club en el que permaneció hasta el pasado 6 de mayo.

La institución cajamarquina emitió un comunicado para negar rotundamente haber amenazado a sus jugadores y aseguró que tomará medidas legales contra el colombiano en caso no se retracte en las próximas 48 horas.

Además, precisaron que las razones por las que decidieron que Rodríguez no siga más en el club se debió a "la comisión de faltas graves laborales", según se lee en el pronunciamiento.

"Negamos que las declaraciones del futbolista Arley Rodríguez sean ciertas, las rechazamos en su totalidad y reafirmamos nuestra postura como club de fútbol profesional ético con objetivos claros", se enfatiza en el texto público.

La denuncia que realizó Arley Rodríguez sobre FC Cajamarca

Arley Rodríguez retornó este año al fútbol peruano para sumarse a las filas de FC Cajamarca con la ilusión de lograr grandes objetivos. Sin embargo, su paso por el club culminó de manera imprevista.

Ahora, el futbolista colombiano concedió una reciente entrevista con L1 MAX, contó toda su verdad desde el altercado que usaron como excusa hasta las presiones que, en sus palabras, provenían desde el área directiva del cuadro cajamarquino.

De acuerdo al propio jugador su salida del club no se dio únicamente por el altercado que tuvo con el entrenador durante el partido ante Los Chankas, sino principalmente por temas económicos.

"No sé por qué todavía no ha salido el comunicado del club, no sé si están ocultando algo. Ellos decidieron despedirme y la causa fue un altercado con el profesor en el partido contra Los Chankas, algo que se pudo ver y que considero normal en el fútbol. Pero la base del despido fue porque no accedí a una reducción del 30 % de mi sueldo", señaló.

No obstante, lo más grave fue lo que expresó después cuando reveló que dentro de la escuadra existía una fuerte presión desde la dirigencia detallando amenazas hacia otros excompañeros del plantel como Matías Almirón, Ricardo Lagos y Pablo Míguez.

"Había una presión rara desde arriba, primera vez que lo veo en un club. Los dirigentes son de cuidado, mandaban fotos de la familia, hasta fotos de revólveres y descubrimos que era mandado por la directiva para hacerlos rescindir y no cobrar nada", manifestó.

Como vemos, FC Cajamarca respondió tajantemente al futbolista colombiano Arley Rodríguez luego de que este denunciara actos de extorsión contra algunos excompañeros del plantel por parte de la directiva.